Andalucía impulsa el sector de la transformación pesquera andaluza con más de 33 millones en ayudas desde 2023

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en su visita a una empresa conservera de Ayamonte (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

AYAMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este jueves en Ayamonte (Huelva) el "compromiso" de la Junta con la industria de la transformación pesquera, "que se traduce en más de 33 millones de euros en ayudas convocadas desde 2023 para modernización, innovación, promoción y comercialización".

Fernández-Pacheco ha anunciado que en las próximas semanas se resolverá la última convocatoria de ayudas a la transformación, dotada con 10,5 millones de euros, a la que se han presentado 15 proyectos. "Estamos hablando de un sector clave dentro de nuestra economía azul, que necesita respaldo para seguir creciendo y proyectando al mundo la excelencia de los productos andaluces", ha señalado.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante la jornada, el consejero ha visitado las instalaciones de Concepción Hermanos y Pesasur, las dos conserveras de Ayamonte. En ambas ha podido recorrer sus fábricas, conocer de primera mano cómo se elaboran las conservas de atún, melva y caballa que las distinguen, y mantener un encuentro con sus responsables "para escuchar sus inquietudes y trasladarles el apoyo del Gobierno andaluz".

El consejero ha puesto en valor la trayectoria de estas empresas familiares, "que han sabido combinar tradición artesanal y tecnología moderna para garantizar calidad y abrirse a los mercados internacionales". Concepción Hermanos cuenta actualmente con 74 empleados (63 mujeres) y unas ventas de 2,78 millones de euros en 2024, mientras que Pesasur alcanza los 104 trabajadores (91 mujeres) y facturó 7,5 millones de euros el pasado año, con especial protagonismo de la melva y la caballa andaluza con IGP.

En Ayamonte se concentran cinco industrias --Pesasur, Haspactuna, Concepción Hermanos, Pulpo de Oro y Cefalópodos Andalucía-- que en 2024 facturaron casi 44 millones de euros, lo que representa el 20% del total de la transformación pesquera andaluza y el 27% de la actividad en la provincia de Huelva. Estas empresas generan 226 empleos, de los que 167 son mujeres.

En este contexto, el consejero ha recordado que, en el actual marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) se destinan 42,2 millones de euros al sector, además de los 4,8 millones de euros de fondos FEMP en ayudas extraordinarias para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania.

"La transformación pesquera es una de las mejores expresiones de nuestra economía azul sostenible, porque convierte los recursos del mar en riqueza, empleo y futuro para muchos municipios costeros de Andalucía", ha concluido Fernández-Pacheco.