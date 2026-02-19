Antonio Sanz afirma que el Materno Infantil "abre una nueva etapa en la sanidad pública" de Huelva

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la Comisión del Parlamento de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves en la Comisión de Sanidad que la construcción del Hospital Materno Infantil de Huelva "abre una nueva etapa para la sanidad pública onubense sustentada en planificación, inversión y cumplimiento de los compromisos hechos", así como que va a ser "una realidad pronto".

Así lo ha indicado el consejero en Comisión Parlamentaria en respuesta a una pregunta del PP sobre el punto en el que se encuentra esta infraestructura. Se trata, ha dicho Sanz, de una infraestructura que "es una apuesta por reforzar la atención a la mujer y a la infancia, por modernizar los espacios asistenciales y por consolidar a Huelva como una provincia con infraestructuras sanitarias a la altura de sus necesidades".

Durante su intervención, el consejero ha señalado que el nuevo hospital "ha comenzado su cuenta atrás para que pronto pueda ser una realidad". Así, una vez finalizados todos los procedimientos administrativos que han derivado en la firma del contrato de obra, "ya está en disposición de iniciarse las obras a lo largo del mes de marzo", ha subrayado.

"No hablamos ya de un proyecto en estudio, sino de una infraestructura con inversión garantizada, adjudicación formalizada y calendario de ejecución definido", ha subrayado Antonio Sanz. El titular andaluz de Sanidad ha destacado que este proyecto ha sido incorporado a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía.

El nuevo Hospital Materno Infantil cuenta con una inversión total "cercana a los 83 millones de euros" y se integrará en el complejo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, "permitiendo una expansión ordenada y funcional de sus instalaciones". Una nueva infraestructura, ha asegurado Antonio Sanz, "que no es una actuación aislada, sino que es "una pieza clave dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030, que define la hoja de ruta de modernización de la red hospitalaria andaluza".

El nuevo edificio "contará con más de 36.000 metros cuadrados construidos y dispondrá de 125 nuevas camas", distribuidas entre Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental, UCI y Cuidados Intermedios. Incorporará un Área de Neonatos, Bloque Quirúrgico, Bloque Obstétrico, urgencias específicas de Pediatría y Obstetricia y hospital de día pediátrico y quirúrgico. A todo ello, "se sumarán consultas externas de Pediatría, Ginecología y Salud Mental infanto-Juvenil".

Con ello, Sanz ha destacado que "se incrementa en un 25% el número de paritorios, un 33% los puestos de cuidados intensivos y un 36% la capacidad de hospitalización pediátrica, además de reforzar la atención obstétrica y ginecológica". Unos datos, ha afirmado, que "tendrán un impacto directo en la asistencia ya que se estima que el nuevo hospital atenderá anualmente más de 64.000 consultas, 21.000 urgencias pediátricas y 17.000 urgencias ginecológicas y obstétricas".

Durante la fase de construcción se estima la creación "de 150 empleos directos, a los que se sumarán 178 empleos en la fase de explotación", además del "impacto indirecto sobre la economía provincial". El nuevo centro "permitirá además liberar más de 12.000 metros cuadrados en los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz, que podrán destinarse a reforzar áreas como Oncología, Salud Mental, hospitalización general y Urgencias, incluso con la incorporación de nuevas prestaciones".

"HUELVA, NINGUNEADA POR EL PSOE"

Por su parte, la parlamentaria del PP de Huelva Berta Centeno ha dicho que "durante décadas Huelva ha sido ninguneada y maltratada por el PSOE, especialmente en sanidad" y "especialmente también en la época de Montero", afirmando que "eso sí que eran recortes".

"Huelva siempre a la cola de todos los indicadores sanitarios, siempre mendigando algún arreglo en algún centro de salud que nunca llegaba", ha manifestado antes de añadir que "desde que Juanma Moreno gobierna tenemos siete nuevas infraestructuras, centros de salud, obras de ampliación y reforma en otros 11, reformas y ampliaciones de los tres hospitales".

Al respecto, ha puesto de "ejemplo" del "compromiso de este gobierno con la sanidad pública" el Hospital Materno Infantil "que Huelva llevaba décadas reclamando y cuyo proyecto el PSOE dejó encerrado en un cajón como las listas de espera" y que "cuando el gobierno de Juanma Moreno ha retomado el proyecto ha ido anunciando hitos que se han ido sucediendo en la adjudicación de las obras", toda vez que ha acusado al PSOE de "dedicarse a desinformar" y de "engañar a los ciudadanos, poniendo en duda cada uno de los hitos administrativos que el gobierno de la Junta ha ido anunciando y que se iban cumpliendo religiosamente".

"El Hospital Materno Infantil ya está aquí. Ha tenido que llegar un gobierno del Partido Popular, el gobierno de Juanma Moreno, para que sea una realidad y pronto vamos a ver ya las máquinas trabajando", ha concluido.