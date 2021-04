Arranca en Huelva la vacunación con Janssen en Andalucía a personas nacidas en 1951

HUELVA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud de El Torrejón en Huelva, en un punto Auto-Covid instalado en el recinto, ha acogido este jueves el arranque de la vacunación con Janssen en Andalucía, de manera que se van a administrar en esta jornada unas 50 dosis de esta vacuna entre onubenses nacidos en 1951.

Así lo ha puesto de manifiesto la delegada de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro, que ha remarcado que Huelva sea la primera provincia andaluza en inocular esta vacuna, así como ha recordado que la provincia también fue pionera en contar con un macroespacio para la vacunación como se hizo en su día en el estadio Nuevo Colombino.

Caro ha precisado que este jueves se comenzará con unas 50 vacunas de las 3.000 que recibirá la provincia de esta vacuna. En concreto, Andalucía recibirá 26.150 dosis de Janssen que se administrarán, inicialmente, a personas de 70 años, es decir, nacidas en 1951.

"La ciudadanía está ilusionada", ha destacado la delegada, que ha defendido que "la vacuna es el único tratamiento para este virus", de manera que "cuantas más personas vacunadas, mejor". La delegada ha expresado su deseo de poder volver a "nuestra normalidad" cuanto antes y ha agradecido a los profesionales su labor para la organización y ejecución del dispositivo.

En Huelva, como ha proseguido, hay ya 143.684 dosis puestas y 39.219 personas cuentan ya con la pauta completa, de manera que un 20 por ciento de la población onubense tiene ya una dosis.

Ante esto, ha hecho hincapié en la necesidad de transmitir la importancia de la vacunación e incluso se ha mostrado partidaria de que se permita la administración de la vacuna AstraZeneca a los menores de 60 años, con el consentimiento informado.

Por su parte, la coordinadora de vacunas del centro de salud de El Torrejón, Raquel Alonso, ha destacado la "buena aceptación" de la vacuna Janssen entre las personas citadas esta mañana.

De este modo, ha señalado que la mayoría de los ciudadanos tenían "muchas ganas de vacunarse", a pesar de que en un principio se tuvo que parar la vacunación en Estados Unidos. En este sentido, ha subrayado que "se ha retomado porque se considera que es segura y la recomienda la Agencia Europea del Medicamento", aunque ha apuntado que "algunos tenían dudas" y han pedido "un tiempo para pensarlo".

Así, Alonso ha mandado a los ciudadanos un mensaje de "tranquilidad" y ha animado a la población a que se vacune, porque "es lo que tenemos a nuestro alcance para acabar con la pandemia y es una responsabilidad de todos".

PRIMERAS VACUNAS

Por su parte, la primera persona vacunada con Janssen en Andalucía, en el centro de salud de El Torrejón, ha mostrado su "alegría" al ser avisada esta mañana para inocularse la vacuna, ya que estaba comenzando a tener "pánico a salir a la calle".

En esta misma línea se ha pronunciado el segundo vacunado, quien además ha deseado "que no haya ninguna sorpresa" con la vacuna Janssen, al tiempo que ha indicado que no esperaba que lo llamaran aún y que estaba "un poco inquieto" por no encontrarse inmunizado.