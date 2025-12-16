El caladero de la coquina del Golfo de Cádiz reabre parcialmente al marisqueo a partir de este martes

Archivo - Mariscadores de la coquina en el Golfo de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía reabrirá a partir de este miércoles, 17 de diciembre, el caladero de coquina (Donax trunculus) en el Golfo de Cádiz para el marisqueo a pie profesional, una vez constatada la evolución favorable del recurso tras el cierre decretado el pasado mes de noviembre.

La apertura afectará a todas las zonas de marisqueo a pie, excepto Punta Umbría y la desembocadura del río Piedras, que permanecerán cerradas al registrarse aún niveles de rendimiento por debajo de los umbrales establecidos, ha indicado la Junta en una nota.

"Esta decisión ha sido acordada en el seno de la mesa de trabajo que la Consejería mantiene de forma permanente con el sector, tras analizar los datos de seguimiento científico y la situación actual del recurso, y supone una buena noticia para los mariscadores de cara a la campaña navideña, un periodo clave para la comercialización de este producto", ha señalado el director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Carlos Aldereguía.

En este sentido, Aldereguía ha explicado que se mantendrá el seguimiento científico de la especie, con más muestreos y controles, para garantizar que la actividad extractiva no compromete la sostenibilidad del recurso.

Asimismo, la Consejería ha reiterado su "firme compromiso" en la lucha contra el furtivismo y contra las capturas de ejemplares por debajo de la talla mínima con más vigilancia, un aspecto especialmente relevante en el contexto actual, ya que los informes científicos han constatado un "excelente" reclutamiento de la especie.

La reapertura parcial del caladero se produce tras el cierre total del marisqueo de coquina el pasado 10 noviembre, adoptado como medida de protección ante la falta de recurso detectada durante gran parte del año, y con el objetivo de salvaguardar tanto el stock reproductor como los numerosos ejemplares juveniles presentes.