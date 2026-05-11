El Centro Andaluz de las Letras organiza en Huelva conversaciones con Diego Vaya y Paco Huelva

El autor Diego Vaya. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone en mayo dos encuentros literarios. Diego Vaya, ganador del Premio Novela Felipe Trigo por 'Al final de las voces' (Fundación Lara), hablará sobre esta obra junto al poeta Manuel González Mairena el día 13 de mayo. Del mismo modo, Paco Huelva abordará su novela 'Negro' (Alud Editorial) en conversación con los escritores Manuel Moya y Francisco Silvera el 19 de mayo.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, ambas citas están previstas en la Biblioteca Pública Provincial, a las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El autor Diego Vaya hablará sobre el proceso creativo y la trama de su segunda novela. 'Al final de las voces' combina los planos narrativos del presente y el pasado en torno a la desaparición de una joven estudiante de periodismo en los años setenta y a la investigación que estaba llevando a cabo sobre la muerte de su tío.

Diego Vaya ha publicado, entre otros, los libros de poemas 'Streaming', Premio Ciudad de Badajoz, 'Pulso solar', accésit del Premio Jaime Gil de Biedma y Premio Andalucía de la Crítica, 'Game Over', Premio Vicente Núñez, y 'El libro del viento', accésit del Premio Adonáis. Es también autor del libro de relatos 'Arde hasta el fin, Babel' y de la novela corta 'Medea en los infiernos', Premio Universidad de Sevilla. Tras su visita a Huelva, programada el miércoles 13 de mayo, Diego Vaya acudirá a sendos actos en Córdoba el día 20 y en Almería el 27 de mayo.

Continúa la programación una conversación entre Paco Huelva, Manuel Moya y Francisco Silvera, en torno a la reciente publicación de 'Negro' (Alud Editorial), del primero de los autores. El protagonista de esta novela es una persona que pasa sus días internado en un edificio sanitario para enfermos terminales y decide dejar constancia de sus ancestros y de su dispersa y original familia escribiendo sus vivencias y recuerdos.

Paco Huelva ha publicado nueve libros de narrativa, entre ellos los más recientes 'Cordones pareados', 'El valle de Murphy', 'Diario previo de un asesino confeso', 'Los otros que habitan' y 'La búsqueda de la identidad'.

Las dos sesiones se realizarán en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva a las 19.30 horas. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.