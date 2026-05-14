El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva aborda los trabajos en cubiertas y altura

Jornada técnica 'Trabajos en cubiertas' en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha participado en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva (CPRL) en la jornada técnica 'Trabajos en cubiertas', dirigida a delegados y técnicos de prevención y de los servicios de prevención propios de las empresas, para tratar aspectos directamente relacionados con coordinación y la planificación preventiva, así como para abordar la elevada siniestralidad asociada a este tipo de trabajos y reforzar la cultura preventiva entre empresas y profesionales.

Las jornadas, desarrolladas en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva (CPRL), en colaboración con Gorespro y Quirón Prevención, ha reunido hasta 80 profesionales de la prevención, empresas, técnicos de prevención y agentes implicados para analizar casos reales, revisar el marco normativo y compartir las buenas prácticas relacionadas con la coordinación de actividades empresariales, la seguridad en accesos y permanencia en altura, la exposición de métodos de rescate y la correcta utilización de equipos, protecciones y la planificación preventiva, ha indicado la Junta en una nota.

Juan Carlos Duarte ha subrayado el papel del CPRL de Huelva con acciones de formación y sensibilización de materias como ésta "que abordamos, justo en el momento del año donde se produce un incremento de la actividad relacionada con la construcción y manipulación de materiales de obra, el mantenimiento de edificios, la actividad exterior en zonas industriales o la instalación de placas solares".

Al respecto, ha apuntado que "muchos de los accidentes graves y mortales que se producen, pueden y deben evitarse mediante el conocimiento, el correcto uso y la adopción de medidas preventivas eficaces para cada uno de estos entornos laborales".

CPRL DE HUELVA

El CPRL de Huelva, ubicado en la carretera Huelva-San Juan del Puerto, está adscrito a la Consejería de Empleo para el seguimiento de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores; la promoción de la prevención y el asesoramiento técnico en la materia; y la gestión de las ayudas para pymes en proyectos técnicos o actividades e inversiones en equipos para el control de los riesgos laborales.

También colabora en la vigilancia y control de cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de las empresas, aportando asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo, así como, si es necesario, a los órganos judiciales.