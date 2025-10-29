Centro de salud El Torrejón (Huelva) decora de Halloween la zona de Pediatría para amenizar la asistencia a los menores

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del centro de salud El Torrejón, ubicado en la capital onubense y perteneciente al Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa, han decorado, un año más, esta semana con motivos de Halloween la zona de Pediatría para hacer "más agradable" y "amenizar la estancia" a los menores que acudan a recibir asistencia.

El objetivo es que los niños que tengan que ser atendidos en el centro, aprovechando esta próxima celebración el 31 de octubre, se encuentren más cómodos y se reduzca el estrés que genera la prestación sanitaria en este grupo poblacional, ha indicado la Junta en una nota.

Esta actuación forma parte de las diferentes medidas de humanización de la asistencia y mejora de la confortabilidad que se impulsan por parte de los distritos sanitarios en todos sus centros dependientes, y que tienen como finalidad "potenciar la calidad del servicio que se ofrece a los pacientes no solo en aspectos científico-técnicos, sino también en otros que son gran importancia, como el confort, el descanso y la atención a la persona en su globalidad". En consonancia con el Plan de Humanización de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en el sistema sanitario público andaluz.