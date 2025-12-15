El Centro de Transfusión de Huelva organiza martes y miércoles su última macrocolecta del año

Archivo - Imagen de una macrocolecta en la Casa Colón de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), organiza este martes y el miércoles --días 16 y 17 de diciembre-- una nueva edición de su tradicional macrocolecta de sangre y plasma previa al periodo navideño, cuyo objetivo es garantizar las reservas necesarias para que los hospitales onubenses puedan mantener su actividad médica y quirúrgica durante los días festivos.

Se trata de la cuarta y última macrocolecta del año, tras las celebradas en marzo, junio y septiembre. Como principal novedad, esta edición cambia de ubicación y se desarrollará ambos días de 16 a 21 horas en la Delegación Territorial de Salud y Consumo, situada en Gran Vía, número 6, de la capital. Este traslado viene motivado por las obras de reforma integral que se están realizando en la Casa Colón, sede habitual del evento.

En Huelva se realizan cuatro campañas de macrocolecta anuales para facilitar la donación de sangre a la población. Este gesto es "clave" para asegurar las reservas de sangre, especialmente en periodos festivos cuando disminuyen las donaciones, ha indicado la Junta en una nota.

El Centro de Transfusión invita a toda la ciudadanía a participar en esta gran colecta, que contará con 16 puestos de donación simultánea y un equipo formado por 19 profesionales. A este operativo se sumarán los voluntarios de Cruz Roja y de la Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva.

Desde el Centro de Transfusión se anima a la población a difundir esta colecta a través de WhatsApp y redes sociales, una colaboración "clave" para llegar a nuevos donantes y garantizar el relevo generacional. Esta macrocolecta coincide además con la campaña en redes de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC), bajo el lema 'Comienza tu nueva tradición navideña: dona sangre', que actúa como nexo de unión entre todos los Centros de Transfusión de Andalucía y concentra la información de interés para la ciudadanía.

La donación de sangre es un proceso seguro: las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres cuatro, mientras que el plasma puede donarse cada 14 días. Los requisitos básicos son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer anemia y no presentar riesgos de enfermedades transmisibles.

Aunque actualmente el grupo sanguíneo A positivo es el más demandado, el O negativo sigue siendo de gran importancia por sus características inmunológicas. En cualquier caso, todos los grupos sanguíneos son necesarios para cubrir las necesidades transfusionales de los hospitales.

Además de esta macrocolecta, los onubenses que deseen colaborar pueden acudir al Centro de Transfusión, ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, y abierto al público de lunes a viernes de 09,00 a 14,30 horas, y también los miércoles de 15,30 a 21 horas, excepto este miércoles 17 de diciembre, que permanecerá cerrado debido al desplazamiento de todo el equipo a la campaña de macrocolecta.

En este caso, el Centro de Transfusión abrirá en horario de tarde de manera extraordinaria este lunes 15 y el jueves 18 de diciembre. Para donar plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24. El dispositivo se completa con dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a todos los municipios.

La información sobre sus rutas se puede consultar en la web del Servicio Andaluz de Salud, dentro del apartado 'Donar sangre', y en las aplicaciones móviles Dona Sangre Andalucía y Salud Andalucía, disponibles en Google Play y App Store. También puede seguirse la actividad del centro a través de sus perfiles en Facebook, X, TikTok e Instagram (@donanteshuelva).

La Delegación Territorial de Salud y Consumo y el Centro de Transfusión insisten en que "la sangre no se puede fabricar y la única forma de garantizarla es mediante la solidaridad de la ciudadanía". Por ello, animan a la población a "crear una nueva tradición navideña donando sangre, ya que esta gran colecta, un año más, salvará muchas vidas".