El Centro de Transfusión de Huelva organiza una nueva campaña universitaria de donación de sangre

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células pone en marcha, coincidiendo con el inicio de la Semana de la Salud en la Universidad de Huelva, una nueva edición de su campaña anual de donación de sangre en la UHU. El objetivo de esta iniciativa es "fomentar y acercar" esta práctica solidaria a alumnos, profesores y al resto de la comunidad universitaria, así como captar nuevos donantes, "clave para cubrir las necesidades de componentes sanguíneos de los hospitales de la provincia".

En este sentido, la Junta ha señalado en una nota la importancia de la donación de sangre, que es "esencial" para llevar a cabo todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que requieren transfusiones. Actualmente, la provincia onubense necesita alrededor de 80 donaciones diarias para satisfacer la demanda de componentes sanguíneos.

Las campañas de donación realizadas en ediciones anteriores en la Universidad han contado con una excelente acogida por parte de la comunidad universitaria. Estas se dividen en dos fases: una primera en el mes de marzo y una segunda en noviembre. La presente convocatoria incluye la organización de un total de cuatro colectas en el aulario Galileo Galilei del Campus de El Carmen, abiertas a todas aquellas personas que deseen apoyar esta causa.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo jueves 6 de noviembre de 10 a 14 horas. Las colectas restantes serán el martes 11 de noviembre de 10 a 14 y de 16,30 a 20,30 horas, el martes 18 de noviembre de 10 a 14 horas y el siguiente martes 25 de noviembre con este mismo horario también.

"Si tienes entre 18 y 65 años, pesas más de 50 kilos y estás en buen estado de salud, puedes convertirte en donante. No necesitas superpoderes para ser un héroe, basta con tener ganas de ayudar, porque cada donación puede salvar hasta tres vidas. Este noviembre, tu tiempo y compromiso cuentan, así que ¡súmate, corre la voz y dona vida!", enfatizan desde la organización", señala el centro de transfusión.

UNA PRÁCTICA "INDISPENSABLE"

El Centro de Transfusión de Huelva anima a la ciudadanía a reforzar la difusión de sus colectas mediante WhatsApp y las redes sociales. El "constante apoyo" de la población es "fundamental" para llegar a un mayor número de personas y sumar nuevos donantes "a esta familia solidaria que den relevo a los más veteranos que ya no pueden donar", señala.

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y, como se ha subrayado, es el único método que existe para cubrir las necesidades transfusionales de los pacientes, asegurando así la adecuada atención sanitaria. Por esta razón, es "crucial" que los jóvenes "comprendan la importancia de donar sangre y se conviertan en donantes habituales, adoptando este hábito solidario y de responsabilidad social".

Además de la campaña actual en la UHU y los desplazamientos de las unidades móviles, los onubenses interesados en donar pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. El horario es de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y los miércoles también por la tarde de 15,30 a 21 horas. Para donar plasma, se recomienda solicitar cita previa llamando a los teléfonos 959 01 60 23 ó 959 01 60 24.

Las personas interesadas en conocer el horario y la ubicación de las colectas que realizan las unidades móviles del Centro de Transfusión en toda la provincia pueden consultar la página web del Servicio Andaluz de Salud en www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, accediendo al apartado 'Donar sangre' en el bloque destinado a la Ciudadanía.

Además, es posible obtener esta información a través de las aplicaciones móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las aplicaciones institucionales del sistema sanitario público andaluz. Ambas aplicaciones están disponibles para su descarga en Google Play Store y App Store. También se pueden seguir las últimas novedades en los perfiles de Facebook, X e Instagram del centro (@DonantesHuelva).