El Centro de Transfusión vuelve a premiar a la "película más solidaria" del Festival de Huelva

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva vuelve a conceder un premio a la "película más solidaria" del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano en su 50 edición. La galardonada ha sido 'Manas' (Brasil, 2024), de Marianna Brennand, por "su muestra de solidaridad poniendo de manifiesto una de las duras realidades que se viven en Brasil, dando voz a todas las mujeres y niñas que han sufrido y sufren abuso o maltrato en sus hogares y fuera de ellos".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el jurado encargado de otorgar este reconocimiento ha estado integrado por diversos profesionales del Centro de Transfusión. Su labor ha consistido en valorar "el altruismo y la solidaridad presentes en las películas participantes, sin considerar aspectos artísticos como la dirección, interpretación, realización o fotografía, que se evalúan en la sección oficial".

A través de su presencia en el festival de cine, el Centro de Transfusión de Huelva pretende resaltar el papel del donante, cuyo gesto altruista permite salvar la vida a otras personas y representa, por tanto, el máximo exponente de la solidaridad humana. En este contexto, cabe destacar que la donación de sangre es esencial para la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos que requieren transfusión.

Actualmente, se necesitan 80 donaciones diarias para satisfacer la demanda de los hospitales de la provincia. Esta cifra ha ido en aumento en los últimos años debido a la adopción de técnicas quirúrgicas más sofisticadas, el envejecimiento de la población y el incremento de accidentes de tráfico.

ACCESIBILIDAD A LA DONACIÓN

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y, tal y como se ha comentado, es el único método existente para satisfacer las necesidades transfusionales de los pacientes y garantizar así la prestación de la atención sanitaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

La sede del Centro de Transfusión, Tejidos y Células se encuentra ubicada en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y su horario de atención al público es de lunes a viernes, de 9,00 a 14,30 horas y los miércoles también de 15,30 a 21,00 horas. Existe una zona de aparcamiento gratuita reservada a los donantes frente a la entrada principal del centro, así como en el parking que hay en el acceso al hospital.

Para donar plasma se recomienda pedir cita previa llamando a los teléfonos 959 016 023 o 959 016 024. Para facilitar la extracción en otros puntos, el Centro de Transfusión dispone de dos unidades móviles destinadas a acercar esta práctica a los usuarios en sus propias localidades o centros de trabajo.

Las personas que quieran conocer el horario y lugar de las colectas que se realizan a través de dichas unidades móviles por toda la geografía provincial pueden hacerlo en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) --www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud--, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store.

También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, X e Instagram del centro (@donanteshuelva). Desde esta institución sanitaria se anima a la ciudadanía a reforzar la difusión de sus colectas mediante WhatsApp y las redes sociales. El constante apoyo de la población es fundamental para llegar a un mayor número de personas y sumar nuevos donantes a esta familia solidaria que den relevo a los más veteranos que ya no pueden.