Cinco empresas de Huelva pasan a la final de los XIII Premios Emprendemos de la Junta por su innovación

Foto de familia de la entrega de premios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco empresas onubenses han sido las ganadoras de la decimotercera edición de 'Premios Emprendemos' en Huelva, una iniciativa desarrollada en la región por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, en la que han sido reconocidas por la innovación que aplican al desarrollo de su actividad, por su potencial de crecimiento, así como por su impacto social, económico y medioambiental.

Junto a ello, se ha tenido en cuenta el valor que aportan a la sociedad, en función de su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha indicado la administración andaluza en una nota.

Se trata de '5 Sentidgos', especializados en intervención asistida con perros como parte integral del proceso de tratamiento (terapia), para promover la mejoría en las funciones físicas, psicosociales y/o cognitivas de las personas tratadas; el Centro Astronómico #OnubaSkyLab, un complejo científico en la provincia dedicado a la observación del Sol y del cielo nocturno, investigación y transferencia de datos a instituciones y agencias espaciales.

También 'Florestasur', una cooperativa que ofrece servicios socioambientales, producción y suministro de planta forestal autóctona, y proyectos de restauración ecológica, renaturalización y educación ambiental; 'Herederos de Hércules', quienes han reconvertido un antiguo bodegón en un centro de enoturismo innovador donde se elaboran vinos de autor exclusivos uniendo la tradición con un modelo de coworking enológico y 'Kyvrox' una plataforma de ciberseguridad, que usa inteligencia artificial propia, para proteger infraestructuras críticas anticipándose a ciberataques y que permite detectar y priorizar riesgos reales simulando ataques controlados.

Las cinco firmas ganadoras, seleccionadas por un jurado integrado por expertos de distintos organismos dedicados al fomento del emprendimiento en Huelva, han recibido este jueves sus reconocimientos de la mano del delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; del director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González y del director DayOne Caixabank de Cádiz, Huelva y Sevilla, Juan Jesús Martínez, entre otros representantes institucionales.

El delegado ha subrayado que "el talento emprendedor que visto hoy es el talento de la provincia, de presente y futuro", lo que les hace "sentir muy orgullosos". "Celebramos la valentía, la capacidad y esa transformación que vais a hacer en nuestra tierra, innovando con optimismo por el futuro y desde la colaboración. No es fácil llegar hasta aquí y habéis demostrado que emprender es posible y muy necesario. Os acompañamos y sois el motor de nuestra tierra", ha señalado.

Además, ha añadido que "este talento refleja la capacidad del tejido empresarial para generar nuevas soluciones, abrir oportunidades y contribuir al crecimiento sostenible de la provincia de Huelva".

Por su parte, el director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua ha destacado que "estos premios permiten dar visibilidad a iniciativas que, aun siendo excelentes, necesitan a veces un impulso para llegar más lejos". En este sentido, ha subrayado que el objetivo es "poner en valor su trabajo, convertirlos en referentes y seguir apoyándolos para que crezcan, generen oportunidades y contribuyan al desarrollo económico y social de la provincia", ha concluido.

La gala también ha contado con la participación la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que ha resaltado que "Huelva vive un momento especialmente importante, inmersa en una transformación profunda, marcada por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo industrial, que solo tendrá sentido si somos capaces de convertirlo en empleo, en riqueza y en bienestar para los onubenses. Y ahí es donde vosotros, los emprendedores, sois absolutamente clave".

EMPRESAS 'TOP50'

Las startups onubenses ganadoras han conseguido incorporarse directamente al ranking de 'empresas Top50' con mayor impacto de la región. Esto les permitirá competir con otras 45 empresas por alzarse con el premio al emprendimiento innovador, en la gala final que la Consejería de Universidad celebrará también en Huelva el próximo 25 de junio.

Junto a las cinco galardonadas, otras tres firmas onubenses han sido seleccionadas como aspirantes al ranking Top50, sello con el que se distingue a las 50 iniciativas con mayor impacto del ecosistema emprendedor andaluz. Se trata de Agroresearch, Aprendeguitarra.es y Wikonans.

Agroresearch está dedicada a la gestión integral de la actividad de I+D+i de empresas, principalmente agroalimentarias, dirigiendo proyectos de mejora genética, desarrollo de nuevos envases, predicción de cosecha y nuevas técnicas de cultivos, entre otros.

Por su parte, Aprendeguitarra.es es una academia online especializada en guitarra flamenca que combina formación estructurada, acompañamiento continuo y comunidad y Wikonans es una firma de producción de textil especializada en ropa laboral para más de 300 empresas y la fabricación de equipaciones deportivas para más de 100 clubes repartidos por el territorio nacional.

Estas tres firmas pasan ahora a una segunda fase, en la que tendrán una nueva oportunidad de llegar a la final. Serán evaluadas por un comité regional que seleccionará a un total de 10, de entre las 24 andaluzas (tres por provincia) que queden en los puestos seis, siete y ocho en las galas provinciales. De las 276 candidaturas andaluzas que se han presentado a los XIII Premios Emprendemos, 25 lo han hecho en la provincia de Huelva.

Estos reconocimientos tienen como objetivos distinguir, apoyar y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, tanto de reciente creación como ya consolidadas, con hasta cinco años de vida.

GALA REGIONAL

La gala regional de los XIII Premios Emprendemos, que está organizando Andalucía Emprende, tendrá lugar en Las Cocheras del Puerto de Huelva. Este certamen tiene como objetivos reconocer y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, favorecer la conexión y el networking entre personas que quieran crear, desarrollar o transformar una empresa e inspirar a quienes tienen potencial emprendedor o una idea que aún no han puesto en marcha, estimulando la creatividad y la búsqueda de oportunidades de negocio.

Un jurado regional compuesto por emprendedores y empresarios referentes y expertos en financiación elegirá en esta gala a la empresa más innovadoras de Andalucía de entre las 50 finalistas. Como premio, recibirá una dotación económica de 5.000 euros, financiados por MicroBank.

Asimismo, se otorgará un reconocimiento a la empresa mejor valorada en cada una de las provincias andaluzas y las Top50 tendrán acceso preferente a la participación en eventos de referencia con corporaciones y startups en los que colabore Andalucía Emprende, tanto de ámbito local, como nacional e internacional.

También podrán optar, con carácter prioritario, al servicio de alojamiento empresarial gratuito que ofrece este instrumento público de apoyo al emprendimiento en sus más de 800 naves y oficinas y a otros servicios de apoyo, visibilidad y oportunidades de networking e inversión.