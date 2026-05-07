El consultorio de Corrales (Huelva) incrementa sus cupos de Medicina y Enfermería de Familia

Consultorio de Corrales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALJARAQUE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El consultorio de Corrales, en la localidad de Aljaraque y perteneciente al Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa, ha incorporado nuevos cupos de Medicina y Enfermería de Familia con el objetivo de "mejorar" la accesibilidad de su población de referencia.

Para ello, según ha indicado la Junta en una nota, la plantilla del centro sanitario se ha reforzado con nuevo personal médico y enfermero, "pasando de dos a tres los cupos asistenciales disponibles en ambas categorías profesionales".

La administración andaluza ha señalado que mediante esta actuación "se consigue una redistribución de los usuarios asignados a los profesionales", lo que "redunda en la prestación de un mejor servicio al descender el número de pacientes que corresponden a cada profesional".

Esta misma medida, apunta, se ha implantado en la provincia de Huelva en los últimos años en los centros de salud de El Torrejón y Molino de la Vega, en la capital; San Bartolomé de la Torre, Punta Umbría, Aljaraque, Bellavista, Bonares, El Rocío, Matalascañas, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Moguer, Aracena e Isla Cristina y, por partida doble, en Cartaya, Palos de la Frontera, Lepe y Almonte.