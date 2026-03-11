Declarada de emergencia en Huelva la obra para restablecer la seguridad en la presa de Corumbel Bajo

Archivo - Imagen de la presa del Corumbel desaguando en marzo de 2025. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado este miércoles de la declaración de emergencia de la contratación de las obras necesarias para restablecer las condiciones de seguridad de la presa de Corumbel Bajo, en la provincia de Huelva, ante procesos de erosión interna.

En cuanto al presupuesto inicial estimado, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural prevé destinar a este proyecto de mejora más de cinco millones de euros, ha indicado la Junta en una nota.

El objetivo final de esta iniciativa de la Junta de Andalucía es garantizar el suministro de los 18 hectómetros cúbicos de agua que con carácter general se transfieren desde este embalse ubicado en la provincia onubense hasta diversos núcleos de población del Condado de Huelva, ya que las borrascas de enero y febrero de 2026 han provocado incidencias en la infraestructura.

Entre otras cuestiones, los técnicos han observado mediante una ecosonda multihaz que existen anomalías en la pantalla y el plinto de la presa que afectan a la impermeabilidad y, por tanto, aumenta el riesgo de erosión interna. Además, se ha detectado una progresión en las filtraciones del cuerpo y el cimiento del embalse asociada probablemente a la incidencia de las fallas que los estudios geológicos y geotécnicos han detectado en la zona.

Para atajar esta situación, el Gobierno andaluz tiene previsto que se actúe tanto en el dragado de lodos como en el cuerpo de la presa. Asimismo, también considera necesario llevar a cabo mejoras adicionales en la auscultación tras la inyección de resina de poliuretano acuaestable en la pantalla próxima al plinto y de lechada de cemento o resinas acuaestables desde la coronación y empotrados de la presa hasta al menos 15 metros en el sustrato rocoso.