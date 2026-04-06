Emergencias 112 Andalucía coordina 1.548 incidencias en Huelva durante la Semana Santa, un 21% más que en 2025

Archivo - Operador en la sala regional de 112 Andalucía. (Foto de archivo). - 112 ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112) ha gestionado un total de 1.548 incidencias en Huelva durante el periodo de Semana Santa, comprendido entre las 15,00 horas del día 27 de marzo (Viernes de Dolores) hasta las 00,00 horas de este lunes (Lunes de Pascua). Este volumen representa un incremento del 21 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se atendieron 1.278 emergencias en la provincia onubense.

Según ha indicado en una nota el 112, las asistencias sanitarias (675) y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana (275) han constituido los principales motivos de activación del servicio. Asimismo, se han atendido incidencias de tráfico (144), accidentes de circulación (97), situaciones vinculadas al bienestar animal (96) e incendios (94).

En menor medida se han coordinado también anomalías en servicios básicos (44), solicitudes de servicios sociales (18) y rescates y salvamentos (20), entre otras cuestiones. El Sábado Santo se configura como la jornada de mayor demanda del servicio en Huelva con un total de 178 emergencias atendidas. Cifras muy similares se alcanzaron también el Viernes Santo (173), el Lunes Santo (169) y el Sábado de Pasión (162).

Las emergencias coordinadas en Huelva suponen casi el 6,5 por ciento de las que se han gestionado en toda Andalucía y que ascienden a un total de 23.924. Desde el punto de vista territorial, Huelva se sitúa entre las que han tenido una Semana Santa más tranquila. Sevilla, por contra, es la provincia donde se ha coordinado el mayor volumen de emergencias (5.745), seguida de Málaga (5.209). A continuación están Cádiz (3.100), Granada (2.955), Almería (1997), Córdoba (1.791) y Jaén (1.579).

En cuanto a las capitales de provincia, la ciudad de Huelva también se sitúa entre las que han tenido una Semana Santa más tranquila con 473 avisos atendidos. La ciudad de Sevilla es de nuevo la que ha coordinado un mayor número de requerimientos, con 2.670 emergencias, seguida por la de Málaga, con 1.862 emergencias, la de Granada (900), la de Córdoba (877), la de Almería (496), la de Jaén (306) y la de Cádiz (281).

Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 1-1-2 ha sido la comprendida entre las 20,00 y las 21,00 horas del sábado 4 de abril, cuando se llegaron a coordinar hasta 174 incidentes en una hora, seguida del Domingo de Ramos entre las 19,00 y las 20,00 horas con una media de 170 avisos.

La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.