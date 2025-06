La Junta asegura que "hay disposición de firmar ya" el protocolo para finalizar la presa de Alcolea de Huelva

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este jueves que la Junta está "en disposición de firmar ya el protocolo" sobre la presa de Alcolea de Huelva, "cuando el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico quiera" para "asumir la finalización de esa obra y comenzarla lo antes posible".

Así lo ha manifestado el consejero durante la inauguración de la ampliación de los depósitos de cola del Sifón del Odiel en la capital, en el que ha indicado que llevan varios meses "trabajando y negociando" con el Miteco para "desbloquear la finalización de la presa de Alcolea" que el Gobierno de España "dejó sin hacer desde hace ya tanto tiempo".

Por ello, ha asegurado que la Junta está "en disposición" para firmar el protocolo, "cuando el Ministerio quiera", para "asumir la finalización de esa obra y comenzarla lo antes posible", por lo que espera que el Miteco "responda pronto".

"Esperemos que el Ministerio nos conteste rápido, que tengamos muy buenas noticias, que podamos desbloquear ese convenio, ponernos manos a la obra y dar por cerrado de una vez por todas ese capítulo del que tantas páginas, tantos minutos de radio y televisión se ha dedicado en esta provincia, que es la finalización de una vez por todas de la presa de Alcolea", ha enfatizado.

Asimismo, el consejero ha señalado que la presa de Alcolea, una vez finalizada, "puede suponer un nuevo aporte de más de 200 hectómetros cúbicos para la provincia". "Estamos hablando, sin lugar a dudas, de una actuación estratégica", ha remarcado.

Por otro lado, el consejero ha señalado que el acuerdo de Alcolea supone que el Ministerio "se tiene que hacer cargo de una serie de infraestructuras que no contaban en su planificación a cambio del desembolso que la Junta va a hacer para financiar el cien por cien de la finalización de la presa".

"Nuestra intención es la firma de un protocolo que nos permita crear una comisión para determinar cuáles son esas obras. Aquí lo importante es que todo el mundo cumpla con Huelva. Si todo el mundo cumple, Huelva no va a tener problemas de agua, porque aquí, afortunadamente, llueve. El nivel de pluviometría es lo suficientemente intenso como para que una vez que tengamos las infraestructuras, no las que nos inventemos, sino las que se han prometido durante los últimos 20 años, Huelva no va a tener problemas de agua y desde luego que a nadie le quepa duda que lo que compete a la Junta de Andalucía nuestra parte va a estar hecha", ha subrayado.

Cuestionado, además, sobre las obras pendientes por parte del Estado en Huelva, el consejero ha asegurado que hay "poca novedad", ya que, por ejemplo, con el túnel de San Silvestre, "vinieron a venderlo, llegaron a poner la primera piedra, pero la obra sigue paralizada" porque "tienen problemas con la contrata y por lo menos no tengo yo noticias de que hayan sido capaces de resolverlo".