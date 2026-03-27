El Hospital Infanta Elena de Huelva alerta sobre el aumento de lesiones en costaleros en Semana Santa

Profesionales del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Infanta Elena de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Infanta Elena de Huelva quieren aprovechar estos días previos a la Semana Santa para advertir a los costaleros sobre la importancia de seguir una serie de recomendaciones antes, durante y de forma posterior a los momentos de carga para evitar lesiones graves.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, desde el área de Traumatología han recordado que durante las procesiones los costaleros se enfrentan a jornadas de esfuerzo físico intenso que, en muchos casos, supone cargar 30 kilos de peso apoyados directamente sobre la columna vertebral. Ante el aumento de consultas por dolor cervical y lumbar en estas fechas, los especialistas recuerdan la importancia de prepararse con antelación y cuidar la técnica de carga para evitar lesiones que puedan arruinar la experiencia procesional.

En este sentido, advierten que las sobrecargas musculares, contracturas, inflamación de articulaciones y agravamiento de hernias discales continúan siendo las lesiones más frecuentes. También se repiten casos de hormigueo y pérdida de sensibilidad en brazos y manos, provocados por apoyos inadecuados sobre la trabajadera, que pueden comprimir raíces nerviosas si no se corrigen a tiempo. La mayoría de los costaleros, manifiestan realizar esta actividad sin un reconocimiento médico previo, lo que incrementa los riesgos y la necesidad de una preparación consciente y planificada.

Desde el hospital subrayan que la prevención debe comenzar semanas antes de la procesión. Un entrenamiento progresivo, centrado en fortalecer la zona lumbar, el abdomen y las piernas, así como en mejorar la resistencia cardiovascular, permite al cuerpo adaptarse a la carga y al ritmo de los pasos.

Los ensayos previos también son "esenciales", ya que "no solo sirven para coordinar al equipo, sino que permiten acostumbrar la musculatura a los cambios de ritmo, a los pasos largos o cortos, a las pausas y a los movimientos de giro que forman parte de la procesión, evitando desequilibrios que puedan derivar en lesiones".

Antes de la procesión, los traumatólogos recomiendan iniciar el calentamiento con estiramientos suaves que activen la espalda, las piernas y el abdomen. Durante la misma hay que mantener la espalda recta y levantar el peso con las rodillas flexionadas, lo que reduce la tensión en la columna. Distribuir el peso de forma equilibrada, coordinar la cadencia con los compañeros y mantener la concentración durante cada paso son elementos "fundamentales" para que el esfuerzo sea seguro.

Por otro lado, la hidratación constante, una alimentación que aporte energía y el calzado adecuado completan la preparación física, mientras que fajas lumbares o vendajes pueden ofrecer protección adicional en caso de necesidad.

Desde el Servicio de Traumatología se insiste en la "importancia" de escuchar al cuerpo en todo momento. Dolor intenso, hormigueo persistente o pérdida de fuerza son señales de alarma que obligan a detenerse y consultar a un profesional de la salud, ya que ignorarlas puede derivar en lesiones más graves. A su vez, recuerdan, quienes padecen enfermedades crónicas deben extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de su equipo médico durante estas jornadas.

Con estas pautas, el Hospital Infanta Elena busca que los costaleros vivan la Semana Santa con seguridad, salud y coordinación, experimentando plenamente la intensidad, el ritmo y la armonía que caracteriza a esta tradición profundamente arraigada en la provincia. Prepararse física y mentalmente, advierten los especialistas, es la mejor manera de acompañar al paso sin comprometer el cuerpo, sentir la fuerza de cada movimiento y disfrutar de la emoción compartida que une a cada equipo en la procesión.