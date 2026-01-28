El Hospital Infanta Elena de Huelva realiza "más de 7.000 operaciones" en 2025

Quirófano de trauma del Hospital Infanta Elena de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha cerrado el año 2025 con "más de 7.000 operaciones" unos resultados "muy positivos" de su actividad asistencial, consolidando "una evolución de crecimiento sostenido en los dos últimos años, que refuerza su capacidad para dar respuesta a las necesidades sanitarias de su población de referencia y que reflejan un esfuerzo constante por atender a más personas de manera ágil y cercana".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los datos muestran así que los equipos del centro "han logrado atender a más pacientes que nunca", no solo en quirófanos, sino también en consultas externas y pruebas diagnósticas, toda vez que se ha asegurado que "la atención llegue antes y de forma más completa".

En el ámbito quirúrgico, se llevaron a cabo durante el pasado año "más de 7.000 intervenciones quirúrgicas" de las diferentes especialidades, lo que supone "290 operaciones más que en 2024 y un crecimiento del 4,3%". "Una cifra positiva en sí misma, pero que se refuerza con el incremento experimentado el pasado año respecto al anterior, generando de esta manera un aumento acumulado en solo dos años de un 18%", han señalado desde el hospital.

Al final, son "casi 1.800 personas más operadas", lo que se traduce en "mayor calidad de vida y ganancias en salud". Entre las especialidades que más crecieron destacan Cirugía General y Traumatología, dos servicios "esenciales" para la población.

También se incrementó de "manera notable" la actividad en consultas externas, "uno de los ejes estratégicos del centro durante el último año", en el que se atendieron "164.503 citas, 7.254 más que en 2024, con un crecimiento del 4,6% y 12.767 más que en 2023", lo que representa "un incremento del 8,41% total".

Estos datos son posibles, según han destacado desde el centro hospitalario, a la puesta en marcha de un plan conjunto de mejora de agendas y reorganización de servicios, que "ha implicado a múltiples unidades y que ha requerido de un importante esfuerzo de coordinación y un alto grado de implicación profesional".

En cuanto a pruebas diagnósticas, se realizaron "más de 133.370 estudios, lo que supone 6.076 más que en 2024". Este crecimiento resulta "especialmente relevante por su impacto directo en la agilización de los procesos asistenciales". Entre los aumentos "más destacados" se encuentran las endoscopias digestivas, tanto de vía oral como rectal, que llegaron a "5.227 en 2025". Esto supone "1.889 más que el ejercicio anterior, con un crecimiento de un 56,6% en apenas un año".

También resulta "muy destacable" el aumento registrado en las pruebas de alta tecnología. En el caso de las resonancias magnéticas, "crecieron un 22%, con 1.494 estudios más. Las pruebas de TAC también crecieron un 8,5%, con 1.479 estudios adicionales, contribuyendo a mayor agilización de los diagnósticos".

La directora gerente del Hospital Infanta Elena, Esperanza Quintero, ha valorado estos resultados como una "muestra clara de la capacidad del Hospital y del compromiso de sus profesionales", a la vez que ha destacado que estos resultados "no reflejan solo números", sino que "detrás nos encontramos a personas que pueden recibir la atención que necesitan, en el momento adecuado y con la mayor calidad posible". "Es el trabajo de equipo el que hace que el Hospital funcione día a día, cuidando a cada paciente", ha apuntado.

La evolución registrada desde 2023 muestra que el Hospital Infanta Elena "mantiene un crecimiento constante en su capacidad para atender a la población, combinando eficacia con cercanía y con un alto grado de interés por seguir creciendo y asumir nuevos retos". "Gracias al esfuerzo de médicos, enfermeras, personal de apoyo y servicios administrativos, más pacientes reciben atención en menos tiempo, con más medios diagnósticos y un seguimiento cercano, sin que se pierda la humanización que caracteriza al centro", han indicado.