El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva aborda el control estricto del colesterol para prevenir infartos e ictus

IV Jornadas Multidisciplinares de Hiperlipemias en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva celebra las IV Jornadas Multidisciplinares de Hiperlipemias. El encuentro, organizado por la Unidad de Riesgo Vascular y Lípidos del servicio de Medicina Interna, reúne a profesionales de múltiples especialidades con un lema con un "alto impacto" en la salud ciudadana como es 'El LDL circulante, mientras más bajo, durante más tiempo y cuanto antes, mejor'.

Según indica la Junta en una nota, el objetivo principal de esta cuarta edición es actualizar y compartir las últimas novedades médicas en torno a la reducción drástica y temprana del colesterol-LDL, conocido popularmente como "colesterol malo". Según los expertos, actuar de forma inmediata es la "clave definitiva" para evitar, o "al menos retrasar al máximo", que un paciente sufra un primer evento cardiovascular grave, como un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular (ictus).

Las jornadas están coordinadas por el jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Francisco Javier Carrasco, quien destaca que el "éxito" en el control de las hiperlipemias radica en el trabajo en equipo. "Para lograr un control eficaz del colesterol es fundamental un abordaje multidisciplinario, desde la atención primaria hasta las especialidades que tratan los eventos cardiovasculares, contando con el apoyo esencial del laboratorio y la farmacia", ha señalado.

La presentación oficial ha corrido a cargo del director gerente del hospital, Manuel García de la Vega, acompañado por el propio doctor Carrasco, el jefe de servicio de Cardiología, Antonio Gómez Menchero, y la jefa de servicio de Endocrinología y Nutrición, Isabel Rebollo, evidenciando que "el control del colesterol no es una tarea de una sola especialidad, sino un frente común de todo el sistema sanitario".

Durante la jornada, se han celebrado diferentes mesas de debate, estando enfocada una de ellas a evitar el primer evento cardiovascular. Entre los temas abordados destacan el papel de la atención primaria y del screening del laboratorio hospitalario, y se ha prestado atención a la hipercolesterolemia familiar y al estudio Safeheart, el registro de referencia internacional con pacientes de esta patología diagnosticada genéticamente.

Asimismo, se han expuesto los avances en el tratamiento de pacientes de alto riesgo que aún no han sufrido eventos cardiovasculares a través de terapias innovadoras como los inhibidores de PCSK9, y se ha tratado un aspecto de gran interés general como es la relación directa entre el exceso de lípidos y la salud cerebral, una ponencia a cargo de Neurología del hospital.

La segunda mitad de las jornadas ha entrado en escenarios clínicos de alta complejidad, tales como las alteraciones lipídicas en síndromes poco frecuentes (síndromes lipodistróficos) y el uso de técnicas de imagen cardiaca avanzadas para determinar con precisión el tratamiento.

El debate se extiende hacia la incorporación de innovaciones farmacológicas recientes en la práctica diaria del hospital, desgranando los beneficios de tratamientos como el ácido bempedoico, el icosapento de etilo o el uso de Inclisiran, un medicamento inyectable que facilita el control del colesterol a largo plazo.

Finalmente, los expertos han puesto el foco en "la importancia de la implicación directa del ciudadano", recordando desde la Farmacia Hospitalaria que el éxito de cualquier terapia médica depende de que el paciente mantenga sus pautas "de forma rigurosa en el tiempo", además el mantenimiento de unos hábitos de vida saludables.