El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva acoge la exposición fotográfica 'Aprende a quererte' de Faisem

HUELVA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez acoge estos días en su hall de entrada la exposición itinerante 'Aprende a quererte' de Faisem (Fundación Pública para la Integración Social de personas con Enfermedad Mental). En ella, un total de 12 personas con enfermedad mental grave "desnudan" su rostro a través de la fotografía (en blanco y negro, y en color), para "darse a conocer y comprender".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los protagonistas de la exposición han explicado en primera persona qué les ha supuesto esta experiencia en una visita realizada a la misma por la delegada de Salud y Consumo de la Junta en Huelva, Manuela Caro y el delegado de Faisem en Huelva, Juan Jesús Cordero.

Ambos han estado acompañados por la directora médica del hospital, Alejandra Álvarez; el director de Enfermería, Antonio Romero; la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Huelva, Lourdes Hernández; la Coordinadora de Cuidados de Salud Mental, Luisa Cruz; y el Coordinador de Hospitalización de Salud Mental, Alfonso Gómez, además de otros responsables del centro y de Faisem.

En cada fotografía, su protagonista se ha detenido para detallar en qué ha consistido esta iniciativa y cómo ha influido en sus vidas y en la concepción de su autoestima, y en definitiva, de sí mismos como personas sin el peso constante de la enfermedad, al menos por unos instantes, de color y empoderamiento.

Así, para Juanma Sayago ha sido una experiencia "muy bonita e importante", ya que se ha podido dar cuenta que puede "salir adelante y no ver las cosas siempre blancas o negras, sino también de colores".

Por su parte, Paqui Cortazar ha indicado que ha aprendido a "saber cuidar mi autoestima y a conocerme mejor", mientras que Carlos Morera comentaba "gracias a ellas, cambiar en mi vida me resultará más fácil".

Estas personas fotografiadas son usuarias del Centro de Día El Conquero que Faisem tiene en Huelva, y han estado acompañadas en la visita por Nuria Cabalga, monitora del centro.

La exposición es fruto del taller de mediación 'Aprende a Quererte' impartido por Aula Inicia, una actividad que utiliza la fotografía como herramienta de reflexión, confrontación y autodescubrimiento a través del autorretrato.

La exposición muestra las experiencias vividas durante este taller y está compuesta por fotografías que plasman el reencuentro y la superación.

"Más allá de los diagnósticos y las etiquetas, ofrece a cada protagonista la oportunidad de mirarse con una nueva ilusión, con una renovada alegría, recomponiendo sus talentos y aprendiendo a quererse desde lo que son", han explicado desde Faisem, que destaca que la exposición supone "una oportunidad para cada visitante: mirar cada retrato sabiendo conocer a las personas valientes que se presentan ante nosotros, personas que desnudan su rostro para que podamos conocer y comprender".

"Hay que ver lo que la mente puede luchar para cambiar", ha explicado junto a su fotografía Toñi Muñoz; para continuar su compañera Laura Cebrián "me he puesto muy contenta al ver la fotografía y al leer la descripción que hacían de mí, todas cosas buenas como que me estoy abriendo a los demás, que soy buena persona, todo eso me enorgullece".

El equipo de Faisem ha destacado la "importancia" de la visibilidad de esta iniciativa desde una perspectiva positiva y vitalista, que también quiere mostrar en el ámbito de los cuidados y de la atención sanitaria "la cara más social, personal y amable como la misma realidad de esta enfermedad, rompiendo estigmas y estereotipos".

"Este tipo de iniciativas suponen una estrategia eficaz en la lucha contra el estigma de las personas con enfermedad mental" y "esta, en concreto, ha sido todo un éxito".

SOBRE FAISEM

Faisem es una entidad dependiente de la Junta que surgió en 1993 con el propósito de desarrollar programas de apoyo social en el contexto de la atención comunitaria a las personas con trastorno mental grave, complementarios a la asistencia que se presta desde el sistema sanitario público andaluz. Su cometido es llevar a cabo programas orientados a la inclusión social y la recuperación de personas con trastorno mental.

Para el desarrollo de su actividad ha ido creando una red de centros y servicios de apoyo social al colectivo cada vez más numerosos. En la actualidad, atiende a unas 10.000 personas en Andalucía, 632 de ellas en la provincia de Huelva, en sus distintos programas (casas hogares, viviendas supervisadas, atención domiciliaria, centros de día, centros sociales, empresas sociales, empleo en el mercado ordinario, formación profesional y actividades deportivas y culturales).