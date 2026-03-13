El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva coloca la primera piedra de la nueva Unidad de Investigación Clínica

Colocación de la primera piedra de la nueva Unidad de Investigación Clínica del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha celebrado este viernes el acto de colocación de la primera piedra de la Unidad de Investigación Clínica.

Según ha indicado la Junta en una nota, el nuevo edificio cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros y permitirá a los pacientes "beneficiarse de una investigación de excelencia, con un acceso prioritario a fármacos, tecnologías y dispositivos médicos de vanguardia".

Al evento han asistido la secretaria general de Investigación, Innovación y Salud Digital de la Consejería, Áurea Morillo; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; la delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro; el director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega; la directora de la Fundación Andaluza Beturia de Investigación en Salud (Fabis), María Victoria Alonso; y el investigador principal de este nuevo proyecto y jefe de servicio de Cardiología del hospital, Antonio Gómez Menchero.

Los asistentes han destacado el "fuerte impulso" que la nueva infraestructura supondrá para la investigación sanitaria en Huelva, "con múltiples beneficios para los pacientes y para los investigadores, permitiendo desarrollar y consolidar una infraestructura de primer nivel para la realización eficiente de ensayos clínicos en la provincia".

El edificio se alzará en una planta frente a Urgencias, contará con una superficie construida de 971.23 metros cuadrados y tiene un plazo de ejecución de seis meses. Se distribuirá en dos áreas "claramente diferenciadas" con entradas independientes pero interconectadas. Esto permitirá un acceso "rápido, cómodo y eficiente" para los pacientes y facilitará la ejecución de ensayos clínicos de forma simultánea.

Por un lado se encontrará el área destinada a los pacientes, dotada con zona de recepción, sala de espera, sala de descanso, sala de extracción, sala de pesado/medida/ECG, sala de procesamiento de muestras, cuatro consultas y sala de tratamiento con 12 puestos, entre otras. Por otro, se dispondrá el área administrativa, de coordinación y monitorización, con diferentes despachos y salas de trabajo técnicas, para study coordinators y data managers.

Estas obras de adecuación de espacios físicos forman parte del proyecto global de creación de la Unidad de Investigación Clínica, cuyo presupuesto asciende a 3,6 millones de euros, concedidios a Fabis --cuya sede se encuentra en este centro hospitalario--, por el Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con fondos Next Generation de la Unión Europea.

En esta financiación se incluye también la inversión en equipos y tecnología con especial desarrollo de la digitalización y la telemedicina, así como la dotación de nueve nuevos profesionales de diferentes perfiles que ya han sido contratados. Asimismo, abarca la formación y el desarrollo profesional "continuo" del personal involucrado en la Unidad, implementándose programas de capacitación especializados para investigadores, técnicos y administrativos, con el objetivo de "mantener un equipo altamente calificado y actualizado en las últimas tendencias y procedimientos de investigación clínica".

UN 12% MÁS DE ENSAYOS CLÍNICOS

La Junta ha destacado que "el potencial investigador de los profesionales sanitarios de Huelva crece de foma imparable", con el soporte de Fabis y subraya que "solo en el último año, los estudios clínicos activos en la provincia han aumentado un 12 por ciento, pasando de 180 a 201".

De ellos, "el 87 por ciento (175 estudios) se desarrollan en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y están beneficiando a pacientes de 24 especialidades diferentes". Cardiología, Oncología, Digestivo y la Unidad Multidisplinar de Amiloidosis concentran el mayor número de estudios activos en este momento, "encontrándose en plena expansión" servicios como Neurología, Hematología, Rehabilitación y Reumatología, entre otros.

La administración andaluza señala que para los pacientes, participar en un ensayo clínico "puede proporcionarles acceso a tratamientos innovadores antes de estar disponibles para el público en general, recibiendo un cuidado médico exhaustivo de un equipo especializado de profesionales". Los ensayos clínicos ayudan a los investigadores a comprender mejor las enfermedades y a desarrollar tratamientos más efectivos en el futuro.

El desarrollo de la Unidad de Investigación Clínica "mejora directamente la calidad asistencial al promover la medicina basada en evidencia clínica, la innovación terapéutica y el acceso más temprano a los tratamientos más novedosos, favorece las alternativas terapéuticas para enfermedades raras y de alta complejidad, potencia el trabajo multidisciplinar y contribuye al avance científico, permitiendo mejorar la salud de los pacientes de Huelva".

Finalmente, la Junta apunta que disponer de la nueva estructura supondrá "un salto en el posicionamiento de los investigadores onubenses en la investigación clínica nacional, redundando en una mayor atracción de proyectos y en la participación en beneficio de los pacientes".

El objetivo global es "lograr un acceso equitativo" a los tratamientos en experimentación y a los estudios clínicos en general, "especialmente para los colectivos vulnerables, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la dispersión geográfica".