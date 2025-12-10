El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva destaca que la "excelencia formativa" en amiloidosis se extiende al país

Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La "excelencia" del Programa RecepTTor de estancias formativas en la Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha despertado "un notable interés" a nivel nacional, "propiciando que este modelo se extienda a otros centros hospitalarios".

Así lo ha indicado en una nota el centro hospitalario, que apunta que esta formación intensiva de inmersión teórico-práctica, coorganizada por la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (Fabis) --cuya sede se encuentra en este centro hospitalario-- y diseñada por los profesionales de la Unidad de Amiloidosis del Juan Ramón Jiménez, está destinada a formar "en profundidad" a médicos especialistas en "el complejo abordaje de esta patología", más conocida como enfermedad de Andrade, para "mejorar la atención a sus pacientes".

Este modelo formativo "vanguardista" va a ser exportado a otros centros hospitalarios "de gran prestigio", que atienden una alta prevalencia de amiloidosis y cuentan con programas de atención multidisciplinaria de esta patología. En concreto, Son Llàtzer en Mallorca --donde se encuentra el foco endémico más importante del país--, Puerta de Hierro en Madrid, Bellvitge y Vall d'Hebron en Barcelona y el Hospital de Salamanca, que se unen a la experiencia del Juan Ramón Jiménez.

La extensión del modelo se ha conocido en la celebración de la segunda edición del Programa RecepTTor en el Hospital Juan Ramón Jiménez, a la que han acudido en esta ocasión cardiólogos, neurólogos, internistas y médicos de familia de hospitales andaluces y extremeños, dando buena cuenta del carácter multidisciplinar que requiere la atención de estos pacientes.

El interés del programa es alcanzar un "elevado conocimiento" de la enfermedad por la "gran dificultad" que entraña su diagnóstico y la importancia de su detección precoz para instaurar un tratamiento "cuanto antes", ya que "hoy en día se puede modificar radicalmente el curso de la enfermedad y el pronóstico".

En este contexto, el curso intensivo cuenta con una primera parte teórica de revisión de los aspectos de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, seguido de la atención en consultas a personas portadoras de la enfermedad --que requieren un seguimiento muy específico--, y a pacientes con la enfermedad desarrollada. Esto incluye las consultas de neurología, oftalmología, neurofisiología clínica, ecocardiografía, amiloidosis de medicina interna y amiloidosis cardiaca.

Finalmente, se visitan los servicios de medicina nuclear y de farmacia hospitalaria, así como la Fundación Fabis. Así, de la mano de los especialistas que conforman su Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, "expertos conocedores de la misma a nivel mundial y referentes en la atención de estos pacientes", los médicos visitantes adquieren un intenso conocimiento de la patología, enriquecida con el contacto directo con los pacientes, "completando la experiencia para poder trasladarla a sus respectivos centros".