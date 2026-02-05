El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva fortalece la cultura de seguridad del paciente en unas jornadas

VII edición de la Jornada de Seguridad del Paciente en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, fortalece la cultura de seguridad del paciente entre los profesionales y las familias con la celebración de la VII edición de la Jornada de Seguridad del Paciente.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este foro acoge anualmente diferentes perspectivas para profundizar en las herramientas al alcance de los profesionales y la ciudadanía destinadas a minimizar los daños evitables en la asistencia sanitaria y garantizar una atención de excelencia.

En este sentido, la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Manuela Caro, ha inaugurado estas jornadas, acompañada por el director gerente del Hospital, Manuel García de la Vega, la directora de enfermería, Francisca Ramírez, y el jefe de servicio de Calidad Asistencial, referente del centro en esta materia, Juan Javier Márquez.

El encuentro está abierto a profesionales sanitarios y no sanitarios, estudiantes de grado y postgrado sanitarios, así como a la ciudadanía y el tejido asociativo de la provincia, todos piezas fundamentales en el engranaje de la seguridad. Con un formato participativo, distribuido en tres mesas redondas, esta edición ha puesto el foco en Urgencias, Pediatría y en las habilidades de las personas para continuar cimentando la cultura de seguridad y hacer que progrese. Médicos, farmacéuticos, psicólogos clínicos, enfermeros, directivos y pacientes, participan como ponentes en pro de las buenas prácticas.

La primera mesa se ha centrado en la modificación del comportamiento humano para disminuir los eventos de seguridad, abordándose distintas herramientas para la modificación y adaptación de los hábitos, habilidades y aptitudes de los profesionales en el engranaje de la estructura de seguridad a nivel de centro y de cada servicio.

El debut diabético en el paciente pediátrico y la confluencia de los cuidados enfermeros y de la familia para una atención segura y coordinada ha ocupado la segunda sesión de debate. El diagnóstico de diabetes tipo 1 en el menor es un acontecimiento vital estresante que afecta al niño y su familia.

Desde ese momento comienza un proceso de duelo por la normalidad perdida y, a la vez, otro de intenso aprendizaje y adaptación. Los testimonios de la enfermería pediátrica y de la madre de un paciente, de la asociación Huelva Diabetes, muestran la labor de acompañamiento durante ese proceso para llevar una vida plena y segura con diabetes.

Finalmente, el tercer panel aborda la atención al paciente a su llegada al servicio de Urgencias hospitalario cuando proviene de los servicios de urgencias extrahospitalarios (061, dispositivos de urgencias de atención primaria -SUAP y DCCU- y equipos móviles de urgencias -DELTA y EMCA-).

Los ponentes han compartido diferentes propuestas que redunden en una trasferencia del paciente entre los profesionales con todas las garantías. Estas jornadas vienen a reforzar la cultura de seguridad en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, en la cual vienen trabajando desde hace más de veinte años para minimizar el daño evitable, con la implicación y responsabilidad de los profesionales y el protagonismo de los pacientes en su propia seguridad.

Centrada en el compromiso y el liderazgo, en el aprendizaje y en la mejora continua, profundiza en la gestión de riesgos, de manera proactiva y reactiva, con la puesta en marcha de sistemas organizativos estables y de notificación de riesgos e incidentes, haciendo de la seguridad una prioridad a nivel institucional y profesional.

Coorganizado por los servicios de Calidad Asistencial y Formación Continuada del Hospital, este encuentro se enmarca en la Estrategia para la Seguridad del Paciente en Andalucía, la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud y el Plan de Acción Mundial 2021-2030, encaminados a reforzar la calidad y la seguridad en los sistemas sanitarios, abarcando todo el proceso de atención a la salud de las personas.