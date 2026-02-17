El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva pone en valor la nutrición del paciente de larga estancia en la UCI

Primeras jornadas andaluzas de nutrición crítica en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha puesto en valor la importancia de la nutrición en el paciente crítico y, de un modo muy especial, en los casos de larga estancia en la UCI, con la organización de las primeras jornadas andaluzas de nutrición crítica.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este encuentro, del Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, Urgencias y Coronarias (Samiuc), ha abordado ocho temas de "gran relevancia", poniendo a la nutrición como "pilar fundamental" de los cuidados críticos.

Al respecto, los participantes coinciden en que salvar la vida de un paciente en la UCI es "tan importante como garantizar su reincorporación posterior a la vida con la mayor calidad posible", objetivo en el que la terapia nutricional desempeña "un papel clave".

Asimismo, la doctora Antonia Tristancho, intensivista del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, lidera este Grupo de Trabajo andaluz, creado en 2023 por la inquietud compartida de un grupo de intensivistas que, tras años de experiencia y trabajo conjunto, detectaron la necesidad de impulsar, desarrollar y transmitir la relevancia de la nutrición en el entorno de la medicina intensiva, un aspecto que con frecuencia queda relegado frente a otros ámbitos asistenciales.

Estas jornadas, que cuentan con el aval científico de la Samiuc, vienen precedidas de varios encuentros y foros formativos. En particular, los ocho temas expuestos abordan los principales aspectos de mejora en la nutrición clínica andaluza detectados en una encuesta en la que han participado profesionales de la medicina intensiva de todas las provincias andaluzas.

Además, las conclusiones de estos trabajos servirán de base para la elaboración de una guía clínica de bolsillo, con la finalidad de que los profesionales de cualquier UCI andaluza puedan acceder fácilmente a protocolos actualizados y validados por la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, Urgencias y Coronarias. Unos protocolos que también estarán disponibles en la página web de la sociedad científica.

Este grupo de trabajo andaluz tiene como finalidad atraer a médicos y profesionales de enfermería interesados en la nutrición clínica, con el fin último de reducir la prevalencia de desnutrición en las UCI, disminuir la morbilidad de los pacientes críticos y favorecer una recuperación funcional óptima tras su paso por estas unidades, estando abierto a la participación de cualquier profesional con interés en la nutrición artificial.

Entre sus objetivos principales destacan la puesta en valor de la terapia nutricional como parte esencial de los cuidados críticos, la organización de actividades formativas, la identificación de áreas de mejora en la práctica clínica, la promoción de la investigación mediante estudios multicéntricos y la colaboración con otras sociedades científicas, especialmente con la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronaria (Semicyuc), a través de su grupo de Metabolismo y Nutrición.

Andalucía cuenta con una sólida trayectoria en este campo. Desde junio de 1998, profesionales de la comunidad han participado activamente en la docencia y el intercambio de conocimiento a través del Grupo de Nutrición Crítica del Sur, con referentes destacados de la medicina intensiva andaluza. Estos profesionales han sentado las bases del trabajo actual, en equipo, y centrado en el beneficio del paciente.