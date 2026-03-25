El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, premiado por un estudio sobre lactancia materna en unidades neonatales

Investigadoras del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, premiadas por la mejor comunicación de enfermería otorgado por la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Pediatría del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha recibido el premio a la mejor comunicación de enfermería otorgado por la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN). El trabajo galardonado evidencia que disponer de leche materna donada, procedente del Banco de Leche, para apoyar la lactancia propia de la madre durante el tiempo de ingreso hospitalario de los bebés --prematuros y enfermos--, mejora los indicadores de lactancia en el momento del alta en Neonatología.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el estudio, referido a 66 bebés prematuros y enfermos receptores de leche humana donada, ha sido galardonado en el Congreso Español de Lactancia Materna-IHAN 2026, celebrado en Sevilla bajo el lema 'Acompañar y sostener, el arte de cuidar la lactancia materna', una de las citas científicas "más relevantes" del país en el ámbito de la salud materno-infantil.

El objetivo ha sido describir la alimentación en el momento del alta en todos los receptores ingresados en la Unidad Neonatal del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, que dispone de un Centro Satélite de Leche Humana Donada, dependiente del Banco de Leche Humana de Sevilla.

Para ello, ha analizado las tasas de alimentación entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Los neonatos recibieron la leche procedente del banco entre 1 y 45 días durante su ingreso. Los resultados analizados de estos dos años muestran un aumento de las tasas de lactancia materna al alta.

Así, en el año 2023, el 33% de los bebés receptores fueron alimentados con lactancia materna exclusiva, el 23% recibieron lactancia mixta y el 43% alimentación con fórmula. En el año 2024, ascendían al 36% los alimentados con lactancia materna exclusiva, también aumentaban al 25% los que recibían mixta y bajaban hasta el 38% los alimentados con fórmula.

La investigación ha sido llevada a cabo por las enfermeras Sonia Pastor, investigadora principal, Rocío González, Ana González y María José Cordero. La lactancia materna exclusiva es el modelo natural y de referencia para alimentar a los recién nacidos, con especiales beneficios para los recién nacidos pequeños, prematuros o enfermos ingresados y sus madres.

La disponibilidad de leche materna donada para apoyar la lactancia materna propia durante el ingreso en neonatología supone un gran apoyo para las estrategias de promoción de la lactancia materna, contribuyendo así a una mejora de la salud materno-infantil.

El trabajo evidencia que la disponibilidad de leche humana donada como alternativa cuando no se dispone de leche de la propia madre mejora los indicadores de lactancia.

Asimismo, pone de manifiesto que la implementación en los hospitales de otras herramientas eficaces y de calidad, como es la acreditación Neo-IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia en unidades neonatales), que de modo incipiente han iniciado solo ocho unidades del territorio estatal, permitiría seguir avanzando en el aumento de las tasas de lactancia materna exclusiva de la población de riesgo en el momento del alta de Neonatología.