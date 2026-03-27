El Hospital de Riotinto (Huelva) amplía al fin de semana la actividad de la Unidad de Resonancia Magnética

Unidad de Resonancia Magnética del Hospital de Minas de Riotinto de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Riotinto, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, ha ampliado al fin de semana la actividad de su Unidad de Resonancia Magnética, que forma parte del Servicio de Radiología del centro hospitalario. El aumento de los días de actividad de la resonancia mejora la accesibilidad de la población e incrementa un 25% el número de pruebas que se realizan a la semana.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la ampliación del horario de funcionamiento de la unidad, que anteriormente desarrollaba su actividad de lunes a viernes por la mañana y por la tarde y ahora también atiende a los pacientes los sábados y domingos con sesiones matinales, ha sido posible gracias a la reorganización de los efectivos con que cuenta el Servicio de Radiología.

La resonancia magnética es una prueba diagnóstica no invasiva que permite generar imágenes del cuerpo y facilitar así a los facultativos radiólogos información detallada sobre la estructura y composición de las zonas analizadas, favoreciendo la detección de alteraciones en los tejidos y otras diferentes patologías. La capacidad del equipo de obtener un conocimiento profundo de la morfología y la funcionalidad de los órganos se debe a su tecnología 3D y al uso de campos magnéticos, que eliminan también las complicaciones derivadas de la exposición radiológica.

En este sentido, va destinada a la realización de exploraciones cardiacas y de enfermedades oncológicas, estudios completos del aparato músculo-esquelético, análisis del abdomen y exploraciones vasculares y neurológicas de muy alta resolución, entre otras múltiples utilidades. El equipamiento instalado en el Hospital de Riotinto es de los más avanzados que existen en la actualidad en su campo, provisto de tecnología de vanguardia, lo que implica mayor calidad de imagen y un aumento de las funciones diagnósticas.

Asimismo, es más confortable para el paciente, ya que dispone de un túnel de mayor amplitud, reduciendo así la sensación de ansiedad y claustrofobia. Entre otras de sus características reseñables se encuentran también la realización de los estudios con más rapidez y la posibilidad de facilitar a los especialistas la obtención de diagnósticos más exactos de las diferentes patologías estudiadas.