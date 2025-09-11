El Hospital de Riotinto (Huelva) inaugura su nueva cafetería en un edificio construido junto al centro

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Riotinto, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, ha inaugurado este jueves su nueva cafetería, que se ubica en un "moderno edificio" de nueva construcción situado junto al centro hospitalario comarcal, en su mismo recinto.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela Caro, ha asistido al acto de apertura de las instalaciones, que han requerido una inversión por parte de la administración sanitaria andaluza de alrededor de 490.000 euros, a través de una obra financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional REACT-EU. En el acto, ha estado acompañada por la gerente del área sanitaria, María Paz Pérez, y la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador, localidad de Badajoz de donde procede la empresa adjudicataria de la prestación del servicio de cafetería, ha indicado la Junta en una nota.

El nuevo edificio habilitado es de una sola planta y dispone de una superficie de 244 metros cuadrados, en los que se distribuyen una amplia zona de comedor, bar, cocina y otras dependencias para uso del personal. Se trata de unas instalaciones "más grandes, modernas, funcionales" y acordes a los últimos requisitos en materia normativa de seguridad alimentaria, con las que "se avanza de forma notable en la calidad del servicio a pacientes, familiares y profesionales", ha subrayado la administración andaluza.

Su traslado se ha producido en el marco del proyecto de construcción del nuevo Bloque Quirúrgico y Área Obstétrica que se está llevando a cabo en el Hospital de Riotinto, la actuación de renovación integral de sus instalaciones más importante en la historia del centro desde que se produjo su apertura hace 41 años, con un coste en total que asciende a 5,1 millones de euros.

En este sentido, en la zona interior liberada donde se encontraba la anterior cafetería, se ha puesto en marcha recientemente un nuevo espacio asistencial dotado de dos quirófanos completamente equipados con sus estancias auxiliares y distribuidor, sala de espera y aseos, así como sala de preparación y sala de panel de aislamiento e instalación eléctrica.

El objetivo específico de estos dos quirófanos es "garantizar el mantenimiento de la actividad mientras se siguen desarrollando las obras en el Bloque Quirúrgico", a la vez que "se consiguen ampliar las estancias para uso asistencial en el centro hospitalario".

Con relación a su funcionamiento, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través de su Central Provincial de Compras en Huelva, ha adjudicado para los próximos cinco años la gestión de la cafetería del Hospital de Riotinto a la empresa Repostería Barroso Iglesias SL, tras la realización del proceso de licitación correspondiente.