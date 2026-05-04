Huelva es la provincia andaluza que registra menos incidencias durante el puente del Primero de Mayo, con 521

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HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112) ha gestionado un total de 521 incidencias en la provincia de Huelva durante el puente del Primero de Mayo, comprendido entre las 15,00 horas del día 30 de abril hasta las 00,00 horas de este lunes, lo que supone que haya sido la provincia andaluza más tranquila.

Las asistencias sanitarias (240) y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana (91) han constituido los principales motivos de activación del servicio. Asimismo, se han atendido incidencias de tráfico (37), situaciones vinculadas al bienestar animal (36), incendios (33) y accidentes de circulación (28).

En menor medida se han coordinado también anomalías en servicios básicos (seis), solicitudes de servicios sociales (cuatro) y rescates y salvamentos (tres), entre otras cuestiones, según ha indicado la Junta en una nota.

El viernes 1 de mayo ha sido la jornada de mayor demanda del servicio en la provincia con un total de 158 incidencias atendidas. Cifras muy similares se alcanzaron también el sábado 2 (156) y domingo 3 de mayo (144). Las emergencias coordinadas en Huelva suponen el 5,8 por ciento de las que se han gestionado en toda Andalucía y que ascienden a un total de 8.884.

Desde el punto de vista territorial, Huelva ha sido la provincia con un puente festivo más tranquilo, junto con Jaén (528). Las provincias con mayor número de incidencias en este periodo han sido Sevilla (2.185), Málaga (2.024), Granada (1.118), Cádiz (1.110), Almería (709) y Córdoba (689).