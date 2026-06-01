El Infanta Elena y personas laringectomizadas refuerzan la prevención frente a tabaco y vaper

Stand informativo por el Día Mundial Sin Tabaco en el Hospital Infanta Elena de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva (APLH) han conmemorado este lunes el Día Mundial Sin Tabaco con una jornada de sensibilización dirigida a pacientes, familiares, profesionales y ciudadanía, centrada este año especialmente en los riesgos asociados al consumo de vapeadores y en la necesidad de prevenir su uso desde edades tempranas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la iniciativa ha incluido diferentes acciones informativas y de concienciación con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y contribuir a reducir el impacto del tabaquismo sobre la salud.

La programación, organizada conjuntamente por el centro hospitalario y la asociación onubense, fruto del trabajo compartido entre ambas entidades durante tantos años, se ha desarrollado en distintos espacios del hospital.

De esta manera, se ha instalado una mesa informativa en la entrada del Hospital, destinada a sensibilizar sobre los daños que provoca el tabaco en el organismo, tanto en su forma convencional como a través de nuevos dispositivos de nicotina. Profesionales sanitarios y miembros de la asociación han ofrecido así datos relevantes sobre las consecuencias del consumo, a la vez que han resuelto dudas y entregado materiales divulgativos a usuarios y acompañantes.

Además, se han proyectado en áreas de gran afluencia de público, como las consultas externas y otros espacios comunes, vídeos de sensibilización elaborados a partir de mensajes difundidos por perfiles de gran seguimiento en redes sociales e influencers, especialmente orientados a alertar sobre las consecuencias del tabaquismo y del vapeo entre adolescentes y jóvenes. A ello se ha sumado también la colocación de carteles informativos en distintos puntos del centro hospitalario para reforzar el mensaje preventivo.

Como gesto simbólico de promoción de hábitos saludables, se ha llevado a cabo un intercambio de frutos rojos por cigarrillos. Una actividad que busca invitar a la reflexión y transmitir un mensaje positivo vinculado al autocuidado y la prevención. La elección de frutos rojos conecta además con la apuesta por alternativas saludables en una provincia estrechamente ligada a este producto.

La celebración de este año se enmarca en el lema promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 'Desenmascaremos su atractivo', centrado en evidenciar las estrategias utilizadas por la industria del tabaco y de productos con nicotina para hacer más atractivos estos consumos, especialmente entre la población joven, mediante sabores, diseños llamativos, mensajes en redes sociales o una falsa imagen de inocuidad.

Precisamente, el foco de esta edición ha estado puesto en los vapeadores, ante el aumento de su presencia entre adolescentes y la percepción errónea de que resultan menos perjudiciales que el tabaco convencional. Según datos de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), el 11,9% de los adolescentes de entre 14 y 18 años utiliza cigarrillos electrónicos, mientras que distintas sociedades científicas alertan de que el vapeo se ha convertido en una puerta de entrada al consumo de nicotina y, posteriormente, al tabaquismo convencional.

Los especialistas recuerdan además que estos dispositivos contienen sustancias potencialmente tóxicas y generan dependencia, además de asociarse a alteraciones respiratorias y cardiovasculares. El tabaquismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública y una de las causas prevenibles de enfermedad y muerte más importantes.

Según el Ministerio de Sanidad y entidades científicas especializadas en tabaquismo, el consumo de tabaco está relacionado con más de 35 enfermedades y provoca alrededor de 50.000 fallecimientos anuales en España, estando estrechamente vinculado a patologías respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

Desde la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva se ha insistido especialmente este año en la necesidad de evitar el consumo de vapeadores entre la población más joven, alertando de que el inicio se produce cada vez a edades más tempranas. La entidad considera fundamental reforzar la sensibilización entre madres y padres, ayudándoles a identificar riesgos y favoreciendo conversaciones tempranas sobre unos dispositivos cuyo consumo se ha normalizado en muchos entornos juveniles pese a sus efectos nocivos.

El Hospital Infanta Elena ha querido así poner en valor, un año más, el compromiso de sus profesionales con la prevención y la promoción de hábitos saludables, conscientes del impacto que el tabaco tiene sobre la salud de miles de personas y del sufrimiento asociado a enfermedades que, en muchos casos, podrían evitarse.

La colaboración con la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva refuerza además una alianza basada en la experiencia, la cercanía y el firme propósito compartido de concienciar desde el conocimiento directo de las consecuencias del tabaquismo, ayudando a evitar que otras personas recorran ese mismo camino.