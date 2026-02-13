Se inician los preparativos del Plan Romero para la Romería del Rocío de 2026

Reunión preparatoria para el Plen Romero de la Romería del Rocío 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha presidido este viernes la primera reunión provincial preparatoria del Plan Romero 2026 para la Romería del Rocío, que tendrá lugar del 22 al 25 de mayo. A la misma han asistido representantes del Ayuntamiento de Almonte, de las Hermandad Matriz de Almonte, Guardia Civil en Huelva y el coordinador provincial de EMA 112.

Por parte de la Junta de Andalucía han estado presentes los delegados de Salud y Consumo Huelva, Manuela Maria Caro López; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez; y Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez.

También han participado Diputación de Huelva, Subdelegación del Gobierno en Huelva, Ayuntamiento de Huelva, Ayuntamiento de Hinojos, Autoridad Portuaria de Huelva, Policía Nacional, Policía Local de Almonte e Hinojos, Centro de Emergencias Sanitarias 061 - Huelva, Voluntariado de Protección Civil, Plan Infoca, Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

La aldea de El Rocío acogerá este año 127 Hermandades filiales y reunirá a miles de personas, principalmente entre el 22 de mayo y el 25 de mayo, que serán los días en los que se espera una mayor concentración de romeros para acompañar a la Virgen.

Para atender a esos miles de peregrinos que transitan hacia El Rocío, se actualiza cada año este gran operativo, preparado para intervenir ante cualquier eventualidad y emergencia con el objetivo de que los rocieros disfruten del camino y de su estancia y convivencia en la aldea.

El Plan Romero contó el año pasado con más 7.000 efectivos de las tres administraciones -- Junta, Gobierno central y Ayuntamiento de Almonte --, y se incluyó drones y otras herramientas tecnológicas, para velar por la seguridad en los caminos de Huelva, Sevilla, Cádiz y la aldea de El Rocío.