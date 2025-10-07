Jesús Díaz y Antonio Suárez reciben el Premio Fabis al Mejor Residente de 2025 (Huelva)

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jesús Díaz, que ha cursado la especialidad de Cardiología en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, y Antonio Suárez, de Medicina de Familia y Comunitaria en el centro de salud de Adoratrices, perteneciente al Distrito Sanitario Huelva-Costa, se han alzado con el Premio Fabis al Mejor Residente de 2025, un galardón que esta fundación para el fomento de la investigación sanitaria en la provincia convoca cada año con la finalidad de estimular y ensalzar la labor de los residentes que finalizan su periodo de especialización posgrado.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, como novedad en esta edición, la decimotercera, se han incorporado dos categorías: especialidad hospitalaria y de atención primaria.

Así, la delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro, ha presidido este martes la entrega de esta distinción, que se encuentra dirigida a aquellos profesionales cuya trayectoria durante la etapa de residencia haya resultado destacable por su esfuerzo formativo, capacidad investigadora y aportación en transferencia de conocimiento al sistema sanitario público andaluz. En el acto, ha estado acompañada por Alina Rigabert, en representación de Fabis, así como por los equipos directivos y jefes de estudio de los diferentes centros del Servicio Andaluz de Salud en Huelva.

La concesión del Premio Fabis al Mejor Residente conlleva una dotación económica de 2.000 euros a cada galardonado, a la vez que la obtención de un plan personalizado de captación de financiación en el ámbito de la investigación y programas de recursos humanos para potenciar la carrera investigadora de los dos premiados. Junto a ellos, desde la organización se ha querido reconocer igualmente a Emilio Amigo, también de Cardiología en el Hospital Juan Ramón Jiménez, por "su calidad curricular y los méritos alcanzados durante su residencia".

De manera excepcional, este evento se ha vuelto a celebrar en estas fechas y no en junio como es habitual, debido a que la irrupción de la pandemia de Covid-19 hace cinco años obligó a que varias promociones de especialistas internos residentes (EIR) se incorporaran más tarde a los centros, en el mes de septiembre concretamente.

SOBRE FABIS

La Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (Fabis), cuya sede se ubica en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, es una entidad que fue creada en 2005 por la Junta de Andalucía con el objetivo de respaldar, promover y facilitar la investigación en Ciencias de la Salud que se lleva a cabo en todos los centros del sistema sanitario público andaluz en la provincia de Huelva: hospitales, distritos sanitarios de atención primaria y área de gestión sanitaria.

Para ello se encarga de ofrecer soporte a los centros y grupos de profesionales sanitarios a lo largo de todo el proceso, desde la dotación de los recursos necesarios para realizar la práctica investigadora al desarrollo de la producción científica y la transferencia de los resultados a la industria biotecnológica, así como a la práctica clínica. Se trata de una actividad que redunda en la mejora de la calidad de la asistencia de los centros sanitarios y que retorna, por tanto, a los ciudadanos, que son los destinatarios finales de estos avances y toda la labor investigadora.

Fabis está integrada en la Red de Fundaciones Gestoras de Investigación Sanitaria (RFGI-SSPA) de la Consejería de Salud y Consumo en Andalucía. Y cuenta con la participación tanto de instituciones del sistema sanitario público andaluz como de representantes de la sociedad civil, cultural, profesional y empresarial de Huelva.