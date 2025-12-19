La Junta acerca el Museo de Huelva a los jóvenes deportistas del programa CEEDA

Jóvenes deportistas del programa CEEDA en una jornada en el Museo de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte y el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) han desarrollado una actividad cultural en el Museo de Huelva dirigida a los jóvenes deportistas del programa CEEDA de la Junta de Andalucía, con el objetivo de acercar el patrimonio histórico y cultural a quienes compaginan su formación académica con el alto rendimiento deportivo.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los participantes fueron recibidos por la delegada de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, y la coordinadora provincial del IAJ, Ángela Ramos. Los asistentes pudieron conocer el legado cultural onubense mediante la visita a la exposición 'La Joya. Vida y Eternidad en Tarteso', "una muestra clave para comprender la importancia histórica de Huelva".

Esta actividad se enmarca dentro del compromiso del Centro de Excelencia Educativa Deportiva de Andalucía (CEEDA) fomentando no solo el desarrollo deportivo, sino también la formación integral de los deportistas.

La jornada fue posible gracias a la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), cuya implicación ha permitido reforzar la conexión entre deporte, cultura y juventud.