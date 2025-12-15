La Junta acondiciona la pista forestal del monte público Dunas de Isla Cristina (Huelva)

Pista forestal del monte público Dunas de Isla Cristina (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva ha ejecutado una actuación de mejora de la pista forestal del monte público Dunas de Isla Cristina con una inversión de 105.000 euros. Esta obra se enmarca en la segunda fase del programa RedVía, que ha supuesto en Andalucía una inversión de diez millones de euros en el ejercicio 2024-2025, de los 2,2 se han destinado a actuaciones en todas las comarcas que integran la geografía onubense.

El delegado territorial, Pedro Yórquez, ha visitado la vía junto a usuarios, vecinos, miembros de la corporación municipal de Isla Cristina, así como de la de La Redondela, y técnicos de la Junta, ha indicado la administración andaluza en una nota.

"Se trata de una intervención en una pista en la que no se había actuado desde hace décadas, que presentaba un estado que la hacía intransitable para muchas personas, incluso para los medios de extinción de incendios y otros servicios prioritarios", ha manifestado Pedro Yórquez. "Esta obra está en la línea de las actuaciones que lleva a cabo el gobierno de Juanma Moreno a través de la Consejería que dirige Catalina García en orden a hacer de nuestros montes públicos espacios más seguros, mejor conservados y más accesibles para todas las personas que deseen disfrutar de nuestro rico patrimonio natural", ha añadido.

En concreto, las actuaciones han mejorado la pista forestal principal que recorre el monte desde el núcleo poblacional Urbasur hasta la zona conocida como Huertos de la Playa del Hoyo, que presentaba un firme en un muy mal estado de conservación y unas infraestructuras ineficientes. El estado actual del camino permite la circulación de vehículos de extinción en caso de incendio forestal, uno de los objetivos principales del proyecto. Hasta ahora la vegetación circundante lo impedía. La capa de rodadura, por otra parte, se ajusta a la fisonomía del paisaje.

Los trabajos, además, han estado orientados a favorecer el tráfico sin motor que garantice el uso de los ciudadanos en condiciones de seguridad y comodidad. Impedir el tráfico motorizado descontrolado por el interior del monte público y limitar el aparcamiento a las zonas debidamente autorizadas e identificadas son otros de los propósitos de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente con esta intervención en el término municipal de Isla Cristina.

En este sentido, el delegado ha manifestado que "con esta actuación se consigue que personas que no podían transitar por este camino puedan disfrutar plenamente del monte de Isla Cristina y acceder a las zonas de playa e instalaciones de uso público y que se facilite la comunicación ciclo-peatonal entre los núcleos de Urbasur y La Redondela". "La actuación está absolutamente integrada en el paisaje de la zona y garantiza y mejora, como uso tradicional del monte, las condiciones de celebración de la Romería de La Redondela", ha explicado Yórquez.

Las labores han consistido en el desbroce de vegetación y poda de ramas bajas en la vegetación circundante, el escarificado, aporte de material, perfilado y compactado del camino para aumentar su vida útil, la colocación de estructuras de hormigón para impedir el tráfico motorizado no autorizado y la señalización de la vía.

La Junta, por otro lado, elabora el Proyecto de Ordenación del monte público Dunas de Isla Cristina, figura de planificación y gestión de este importante espacio forestal, así como un Proyecto de Tratamientos Selvícolas para la ejecución de actuaciones de mejora de la vegetación arbórea (pinar); eliminación de árboles muertos o caídos, regeneración de las zonas de pinar que presentan claros mediante plantación de pinos piñoneros; implantación de enebro costero en las zonas más próximas al sistema dunar paralelo a la playa; labores de prevención de incendios; y recogida de residuos no autorizados.