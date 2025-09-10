La Junta actúa en cinco caminos de Moguer (Huelva) que se vieron afectados por la última dana

MOGUER (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía está realizando obras de mejora en cinco caminos de Moguer (Huelva) que se vieron afectados por la última dana. En concreto, los trabajos se centran en los Caminos de La Lila, de Galarín, de la Marquina, del Chaparro Gordo y de Santa. La intervención, que ha sido visitada por el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, supone una inversión de algo más de 144.000 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado ha remarcado que, "una vez más, y aunque es competencia de los ayuntamientos, la consejería está llevando a cabo mejoras en los caminos que sufrieron deterioros por la dana", toda vez que ha subrayado que, tras dicho temporal, la Junta de Andalucía, "de manera rápida, ha resuelto y adjudicado obras en Huelva para auxiliar a 23 municipios en 52 caminos".

"Esta iniciativa, junto al Plan Itinere, pone en valor que el Gobierno andaluz y su presidente, Juanma Moreno, tienen un compromiso firme con los municipios, con el mundo rural y el campo, y con el sector agrícola", ha puntualizado.

Por otro lado, ha indicado que "los caminos de acceso a fincas agrícolas son fundamentales para el normal desarrollo de la actividad agraria en Andalucia".

Las obras, que han comenzado en el Camino de Galarín, comprenden intervenciones en zonas consideradas 'intransitables'. De ahí, que la Junta esté actuando sobre badenes, losas de hormigón, incorporando, en algunos tramos, zahorra, escolleras o tubos y desbroce y limpieza de algunas cunetas, hasta completar las mejoras en los cinco caminos.