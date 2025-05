La Junta adjudica a Huelva 1,15 millones de euros en la nueva convocatoria de Andalucía Orienta

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo destinará en Huelva 1,15 millones de euros para respaldar la puesta en marcha de los programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción laboral de la Red Andalucía Orienta a través de instituciones sin ánimo de lucro, corporaciones locales, universidades y otras entidades de derecho público.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esa cantidad implica "mejorar en un 5,77% --más de 66.000 euros--" la cantidad adjudicada en el ejercicio de 2024. La concesión a nivel regional alcanza los 31,2 millones, con previsión de atender a un total de 150.000 personas desempleadas en toda la comunidad autónoma.

El delegado de Empleo en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha informado que la convocatoria que abre el plazo para solicitar estas ayudas que gestiona el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se extenderá hasta el próximo 9 de junio y "permitirán contratar en nuestra región a un total de 722 profesionales técnicos, de los que 51 técnicos serán contratados en la provincia de Huelva".

Del mismo modo, Duarte, ha subrayado "el cambio producido en el modelo de gestión de la extensa red de oficinas de empleo del SAE", lo que se traduce, en su opinión, en "una atención más completa y directa a sus usuarios, incluyéndose todas las acciones relacionadas con la orientación laboral de los demandantes de empleo".

Así, el delegado ha explicado que la red de Andalucía Orienta --que antes se encargaba de estas funciones-- "verá cómo sus objetivos se redireccionan, atendiendo de manera prioritaria a los colectivos más vulnerables, como pueden ser personas discapacitadas, las víctimas de violencia de género o categorías similares".

"Las ayudas se van a mantener exactamente igual y siguen destinadas a entidades privadas y ayuntamientos con unidades de orientación laboral, subvencionadas al cien por cien por la Junta de Andalucía. Nos referimos a entidades que atienden a colectivos con mayores dificultades que hacen una labor extraordinaria. El objetivo es que Andalucía Orienta no pierda ninguna unidad ni ningún técnico, y que no pare el ritmo en la atención a desempleados y usuarios, razón a la que se suma la apertura de esta convocatoria esta misma semana, evitando así que los equipos técnicos no experimenten parones", ha explicado el delegado de Empleo.

El programa cuenta con unidades de orientación distribuidas por las ocho provincias andaluzas, desde las que se gestionan los programas de orientación y acompañamiento a la inserción laboral, teniendo como marco de procedimiento el Itinerario Personalizado de Inserción.

UNIDADES DE ORIENTACIÓN

Las unidades se componen de un equipo técnico específico para cada programa, pudiendo también contar con personal de apoyo, y están dirigidas a la atención de personas desempleadas en general, o a colectivos con necesidades especiales, como personas en riesgo de exclusión o personas con discapacidad.

Dentro de las unidades dirigidas a personas con discapacidad las hay especializadas en la atención a los distintos tipos de discapacidad: física u orgánica, sensorial e intelectual y psíquica.

Estas ayudas financiarán las unidades de orientación que prestan servicios de asesoramiento y acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empleo, a través de itinerarios personalizados de inserción. El modelo garantiza la atención y el seguimiento individualizado de las personas participantes, así como la derivación a otras políticas de empleo para facilitar la adquisición de competencias profesionales.

En la provincia de Huelva, la distribución del personal técnico se divide entre los destinados a atender a personas desempleadas en general (16 técnicos), así como 18 técnicos destinados a orientación de personas con algún tipo de discapacidad (diez técnicos en caso discapacidad física u orgánica, cinco en caso de personas con discapacidad intelectual o psíquica y tres técnicos para discapacidad sensorial) y 17 para atender a personas desempleadas que se encuentren en riesgo de exclusión social.

DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA

Los recursos ofertados, en régimen de concurrencia competitiva, responden a criterios de distribución equitativa en todo el territorio andaluz y con especial atención a las personas con discapacidad y a colectivos en riesgo de exclusión social. Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes desde este miércoles hasta el 9 de junio a través de la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo.

Las ayudas respaldan proyectos de 12 meses de duración, cubriendo los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación de los 722 técnicos previstos que trabajarán en las entidades colaboradoras, y que deberán prestar el servicio a jornada completa. Las ayudas para otros gastos generales podrán alcanzar hasta un 25% de la cantidad concedida en relación con los costes salariales.

Las entidades recibirán hasta el 50% a la firma de la resolución de concesión y un siguiente pago del 25% transcurridos los primeros seis meses de ejecución del proyecto y verificado el cumplimiento del 40% de los objetivos, sin necesidad de justificación económica. Y, por último, se abonará un tercer pago (25% restante) una vez presentada, revisada y contabilizada la justificación total del proyecto.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, está abierta a las entidades sin ánimo de lucro, corporaciones locales, universidades y otras entidades de derecho público, y pretende dar continuidad a la prestación de los servicios de orientación que están en funcionamiento al amparo de la anterior convocatoria.