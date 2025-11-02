La Junta adjudica la modernización de la lonja del puerto de Ayamonte (Huelva) por más de medio millón

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha adjudicado por más de medio millón e euros (566.376) la mejora del centro de comercialización de la pesca del puerto de Ayamonte. Las obras, con un plazo de ejecución de seis meses, supondrán la rehabilitación y reparación de estas instalaciones y su ampliación hacia la fachada norte.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha defendido en una nota que, con esta nueva actuación, se consolida "la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por transformar el puerto de Ayamonte en un espacio moderno, dinámico y preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI". "Desde 2019 hemos invertido más de ocho millones de euros en modernizar las instalaciones pesqueras y náuticas, impulsando un puerto que mira al futuro sin perder su esencia", ha destacado la titular de Fomento.

Las obras supondrán la mejora de los servicios y las condiciones de trabajadores y usuarios para la comercialización de los productos de la pesca en el interior de la lonja. Para ello, se plantea una nueva distribución en la planta baja de las oficinas y sala de comercialización y subasta, realizando reparaciones en revestimientos en suelos, paredes y techos, además de una nueva carpintería y pintado completo.

Además, se demolerá el anejo de una planta y la cubierta plana que aloja los aseos y la cámara frigorífica y se reconstruirá con una ampliación de la superficie donde se reubicarán los nuevos aseos y el almacén de cajas, al cual se accederá exclusivamente desde el exterior. Se construirá un altillo que ocupará el 37,7% de la superficie construida de planta baja, al cual se accederá mediante una escalera escamoteable.

El ritmo de huecos en fachadas este y oeste se verán modificados para una mejor distribución y coordinación de las actividades laborales dentro de la lonja, se cerrarán cuatro de las puertas correderas existentes correspondiendo a las dos centrales de cada fachada.

El puerto de Ayamonte desarrolla una importante actividad pesquera, náutico-recreativa y de tráfico de pasajeros al enlazar los puertos de Ayamonte y Vilareal de Santo Antonio a través del Guadiana. La flota pesquera de Ayamonte se sitúa en 30 embarcaciones, correspondientes a arrastre y artes menores, mientras que en Punta del Moral tiene su base del orden de 40 embarcaciones que usan la línea de muelle disponible, de 140 metros de longitud. Desde 2019, el volumen medio de pesca fresca desembarcada en Ayamonte ha incrementado situándose en 1.889 toneladas en 2024.

Respecto a la actividad náutico-recreativa, se ubica en la dársena del Estero de la Ribera, al sur del muelle pesquero. Con una capacidad para 316 atraques. El año 2024 terminó con una ocupación media superior al 88%.

Al sur del muelle pesquero se sitúa la infraestructura para el transporte marítimo de pasajeros y automóviles, con un tráfico entre Ayamonte y Vilareal de San Antonio (Portugal) por encima de los 100.000 pasajeros al año.