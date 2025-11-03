La Junta afirma que el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha pasado de 2.659 profesionales en 2018 a 3.276 en 2025

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha destacado este lunes que el contrato programa del Servicio Andaluz de Salud del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva refleja "una evolución sostenida y una clara apuesta por consolidar los recursos estructurales y el empleo estable", apuntando que "su plantilla estructural ha pasado de 2.659 profesionales en 2018 a 3.276 en 2025".

En un comunicado remitido a Europa Press, la Delegación ha subrayado que en 2025 el hospital dispone de "casi 285 millones de euros, frente a los casi 196 millones en 2018", lo que "supone un incremento global del 45,5% en los recursos asignados para su funcionamiento".

Al respecto, especifica que, dentro de ese contrato programa, el hospital "cuenta en 2025 con 123,9 millones de euros para personal y 160,7 millones para bienes y servicios", con "crecimientos del 40,9% y del 49,3%, respectivamente, respecto a 2018".

En paralelo, destaca que su plantilla estructural "ha pasado de 2.659 profesionales en 2018 a 3.276 en 2025, un aumento del 23,2%", así como que "seguirá creciendo con la nueva envolvente presupuestaria y la puesta en marcha de nuevos servicios".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha lamentado este lunes la estrategia de acoso y derribo mediante acusaciones falsas" que, según ha criticado, está lanzando "el PSOE contra el SAS", según ha agregado. "El Gobierno andaluz se ve en la obligación de aclarar que el contrato programa del Servicio Andaluz de Salud para 2025 ha experimentado un incremento global del 0,8% respecto al del ejercicio anterior", ha manifestado el consejero en este contexto.