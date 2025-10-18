La Junta de Andalucía y Fundación Atlantic Copper presentan un catálogo sobre la exposición de La Joya

La delegada territorial de Turismo y Andalucia Exterior y de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, y la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca. - MANU ROMERO

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Turismo y Andalucia Exterior y de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, y la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, han presentado este sábado el catálogo de la exposición temporal 'La Joya. Vida y eternidad en Tarteso', que está en el Museo de Huelva hasta el 12 de enero de 2026.

"La publicación es la culminación de la muestra, que actualmente puede visitarse, y el documento que quedará para la posteridad y para la memoria de los onubenses", ha indicado Herrera en una nota.

El catálogo financiado por la Fundación Atlantic Copper es "el reflejo de lo importante que es la cooperación entre la administración pública y la empresa privada". "Esta colaboración que no es nueva con el Museo y nos permite la realización de proyectos tan ambiciosos como el que hoy presentamos, ha afirmado la titular de Cultura", ha señalado.

Durante su intervención, la directora de la Fundación Atlantic Copper ha puesto en valor esta nueva colaboración con el Museo de Huelva y la delegación de Cultura: "este catálogo contribuye a difundir el legado histórico que encierra la ciudad de Huelva, recogiendo los principales hallazgos arqueológicos de esta milenaria civilización, con piezas inéditas nunca antes expuestas, suponiendo una valiosa guía con rigor científico para todos los que deseen profundizar más en nuestras raíces".

El catálogo, en el que se recogen las más de doscientas piezas que componen la exposición sobre la necrópolis de La Joya y Tarteso, hace un recorrido por la muestra con el objetivo de que sea un fiel reflejo de lo que el visitante se encuentra cuando entra en la exposición.