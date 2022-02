La Junta de Andalucía invertirá unos 700.000 euros en el nuevo consultorio para Corrales (Huelva)

ALJARAQUE (HUELVA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Familias de la Junta en Huelva, Manuela Caro; junto al alcalde de Aljaraque, David Toscano; han presentado este jueves el proyecto completo del futuro nuevo consultorio en el núcleo de Corrales, dependiente de este municipio, fruto de la colaboración entre ambas instituciones, según ha indicado la Junta en una nota.

Con este nuevo consultorio "se mejorará la calidad de la asistencia sanitaria" que reciben los alrededor de 4.000 usuarios de esta localidad onubense y se "favorecerá", asimismo, la actividad que desarrollan sus profesionales.

En este sentido, la delegada ha mostrado su satisfacción por la nueva infraestructura sanitaria y ha agradecido a la vez al Ayuntamiento su "plena colaboración para llevar a cabo un proyecto por el que han apostado firmemente ambas administraciones y a través del cual la Junta pone de manifiesto su compromiso con el refuerzo del servicio de atención primaria que se ofrece a la población".

Por su parte, el alcalde ha indicado que "las nuevas instalaciones vienen a dar respuesta al importante incremento demográfico que ha experimentado Corrales en los últimos años, por lo que ofrecer esta importante infraestructura supondrá un nuevo hito en la localidad".

El proyecto, cuya primera fase de construcción comenzará la próxima semana, contemplará un edificio de tres módulos independientes interconectados por patios que permitirá sucesivas ampliaciones, hasta alcanzar una superficie final construida de 877 metros cuadrados.

De esta forma, el consistorio destinará 250.000 euros a la Fase I, que comprende la construcción del primer módulo, cuyo mantenimiento y dotación correrá a cargo del SAS.

El edificio se ubicará en la zona conocida como Punta de la Barranca del núcleo corraleño, un espacio que contará con todas las facilidades de accesibilidad y aparcamiento.

Posteriormente, el Distrito Sanitario Huelva-Costa será el encargado de ejecución de la Fase II, en la que se procederá a la construcción de los módulos 2 y 3 para lo que destinarán una inversión estimada de 700.000 euros.

Esta segunda fase del proyecto está prevista que dé comienzo en el último trimestre de este año con el objetivo de que la totalidad de las obras estén terminadas en junio de 2023.

MEJORAS ESTRUCTURALES

Las nuevas infraestructuras permitirán "adecuarse" al crecimiento de la demanda en este núcleo, muy ligado a la cercanía con la ciudad de Huelva, así como a las nuevas necesidades técnicas y de equipamiento de la Atención Primaria actual. Además, garantiza actuaciones futuras para dar solución al crecimiento poblacional previsto en los próximos años.

El edificio número 1 duplicará el número de consultas del centro actual y ampliará notablemente el espacio dedicado a sala de espera. Así, pasará de tener tres a seis consultas, dedicándose una de ellas de forma exclusiva para circuito Covid con acceso diferenciado al resto de dependencias asistenciales. Además, contará con sus correspondientes zonas de espera, tránsito de pacientes y aseos adaptados, almacén y zona de administración y recepción.

Por su parte, los edificios 2 y 3, según el plan funcional presentado, dispondrán de dependencias asistenciales para dar soporte a los dispositivos de apoyo de la Zona Básica de Salud y otras dependencias comunes en el Distrito Huelva Costa. Todo ello, además, en unas instalaciones mucho más cómodas, modernas y funcionales, que van a redundar en la calidad del servicio que se presta a la población, permitiendo a su vez el desarrollo del plan funcional previsto por el SAS para la localidad.

En lo referente a prestaciones, seguirá ofreciendo la cartera completa de servicios de Atención Primaria del antiguo consultorio, pero en unas mejores y más amplias instalaciones.

Entre ellas, se encuentra la atención sanitaria a problemas específicos, examen de salud a mayores de 65 años, atención a personas con procesos crónicos --hipertensión arterial, asma, EPOC, etc.--, inmunizaciones del adulto --gripe, tétanos, hepatitis B, etc.--, deshabituación tabáquica, detección precoz del cáncer de mama, atención al climaterio y a la tuberculosis, enfermería de enlace, programa de anticoagulación oral, etc.