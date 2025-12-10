La Junta de Andalucía presenta en Cortegana (Huelva) la nueva edición de la Escuela de Pastores de Andalucía

Presentación en Cortegana de la próxima edición de la Escuela de Pastores de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CORTEGANA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, y la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, han presentado en Cortegana (Huelva) la XIII edición de la Escuela de Pastores de Andalucía, un proyecto formativo coordinado por el Ifapa para transmitir tanto las habilidades tradicionales del oficio de pastor como las nuevas herramientas de la ganadería actual.

El acto, que ha reunido a ganaderos, técnicos y representantes de organizaciones del sector, ha contado con una ponencia sobre la visión de la ganadería extensiva en la provincia de Huelva desde la cooperativa Ovipor a cargo de su presidente, Agustín González, ha informado la Junta en una nota.

Además, se ha celebrado una mesa redonda sobre la Escuela de Pastores de Andalucía como "oportunidad" para el sector ganadero de la comarca Sierra de Huelva en la que han participado el responsable de la Escuela, Francisco de Asís Ruiz; la secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Blanca Serrana (Ablanse), Sara Rey; el secretario provincial de COAG Huelva, Enrique Acción; y el director de la OCA de Cortegana, Miguel Ángel González.

El nuevo curso de la Escuela de Pastores de Andalucía, que dará comienzo en enero de 2026, mantiene abierto su plazo solicitudes hasta el 15 de diciembre. Los interesados podrán presentarlas vía online en la web de la Escuela, presencialmente en los diferentes centros del Ifapa o en las oficinas comarcales agrarias (OCA) de cada provincia, y la inscripción está abierta a aquellas personas interesadas en formar parte del sector de la ganadería extensiva con un proyecto laboral vinculado al mismo.

La comarca de Cortegana ha sido la sede itinerante escogida para la celebración de la actual edición tras un proceso de elección con 12 propuestas de comarcas andaluzas con presencia de ganadería extensiva.

Dicha candidatura, solicitada de la mano del Ayuntamiento de Cortegana, COAG Huelva y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Blanca Andaluza, ha recibido un importante apoyo tanto de instituciones públicas como de asociaciones de criadores, empresas e incluso entidades del país vecino, Portugal.

En este sentido, la Sierra de Huelva se caracteriza por su simbiosis entre animales y territorio, ya sea en sistemas de dehesa, montaña e incluso castañares donde las especies y razas autóctonas de vacuno, ovino, caprino o porcino conviven y se crían en armonía. Desde el punto de vista medioambiental, esta comarca se engloba en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, donde la ganadería extensiva realiza multitud de funciones ambientales.

Además, gran parte de la superficie de la Sierra de Huelva se encuentra bajo la certificación de ecológico, por lo que sus modelos de cría se adhieren a este sello, y cuenta tanto con grandes fincas con importantes rebaños como con pequeñas ganaderías asociadas aún al autoconsumo, lo que genera una gran diversidad de modelos de cría y producción.

IMPULSAR RELEVO GENERACIONAL

La Escuela de Pastores de Andalucía es una formación singular de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que busca apoyar el relevo generacional y dar respuesta a las necesidades de este sector estratégico para la gestión del territorio y la conservación del medio ambiente en muchas comarcas andaluzas.

Durante el curso, que también se propone mejorar la sensibilidad de la opinión pública respecto al pastoreo, los alumnos asisten a lecciones sobre manejo del ganado, gestión empresarial, gestión medioambiental y bienestar animal, entre otras temáticas. La formación permite a los estudiantes solicitar las ayudas de incorporación a la actividad agraria tanto para explotaciones ligadas a la tierra como para explotaciones lecheras.

Este ámbito formativo del Ifapa también contempla formaciones suplementarias, como un curso de especialización de operario de ovino y caprino, un curso sobre lana, un aula de ganadería de montaña, una formación sobre digitalización de la ganadería extensiva, un curso internacional de expertos en producción caprina y formación de pastoreo con perros adiestrados, entre otras iniciativas.