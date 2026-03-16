Junta asegura que trabaja con los promotores del aeropuerto de Huelva para que sea declarado de Interés General

Archivo - Imagen de recurso de un avión. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha asegurado que la Junta trabaja con los promotores del proyecto de aeropuerto privado Cristóbal Colón de Huelva para su declaración de Interés General del Estado.

A pregunta de los periodistas antes de participar en una nueva sesión del Club Cámara Huelva, el consejero ha explicado que "hay que trabajar" para que se dé "el primer paso" y que el proyecto sea declarado de Interés General del Estado para esa infraestructura.

"Se trata de un paso fundamental sin el cual no tiene sentido porque no puede funcionar un aeropuerto fuera de la red de aeropuertos del Estado. Pero vamos a tratar desde la Junta de seguir ayudándoles como hemos hecho hasta ahora", ha señalado.

En este sentido, ha detallado que el proyecto "ha estado en conocimiento" de la Consejería de Fomento que "lo han ido instruyendo junto con los interesados para lograr esa declaración", aunque "después habrá que darle contenido al aeropuerto".

"El aeropuerto fundamentalmente se nos ha planteado como un gran centro logístico con algunas actividades anexas que tienen que ver con el comercio de frutos rojos. Pero, sobre todo, tiene que tener también capacidad y masa crítica en cuanto a viajeros y carga para tener sentido dentro de la red", ha abundado.

Por ello, ha asegurado que están trabajando "en conocer a profundidad" el proyecto y cuáles son las cifras que finalmente constituyen esa masa crítica de viajeros, "que es lo que garantiza que el aeropuerto finalmente se pueda poner en marcha".

"Por lo que hemos podido ver hasta este momento, el proyecto es muy serio y tiene un planteamiento muy formal por parte de los propietarios del proyecto. Vamos a apoyarlo, sin duda, a conformarlo y a configurarlo de la mejor manera para que pueda tener esa declaración de Interés General del Estado", ha finalizado.