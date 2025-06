La Junta condena la agresión a la médico de Isla (Huelva) y pide "respeto" para los profesionales sanitarios

HUELVA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Consumo de la Junta en Huelva, Manuela Caro, ha condenado "enérgicamente", la agresión a una profesional sanitaria en Isla Cristina este domingo por un familiar de un paciente estando en acto de servicio en un domicilio. Además, ha asegurado que se trabaja "contudentemente" para que en Andalucía "no haya agresiones" y ha pedido "respeto" para el trabajo de los profesionales sanitarios.

En un audio remitido a los medios de comunicación, ha explicado que tras la agresión, se activó el protocolo de actuación para "acompañar y para mejorar toda la actividad asistencial de los profesionales sanitarios".

"Insistimos, lo condenamos enérgicamente. Esto no puede ocurrir. Nada, nada justifica una agresión ni verbal ni física. Los profesionales sanitarios que nos dedicamos a cuidar y que lo hacemos poniendo el máximo de lo mejor de nosotros mismos, merecemos el máximo respeto por parte de los pacientes y también por los familiares", ha manifestado.

Al respecto, Caro ha solicitado "la contundencia de la justicia" para "condenar enérgicamente estas agresiones y que no vuelva a ocurrir", toda vez que ha incidido en que la comisión "sigue trabajando también con fuerza y ganas para que hasta que no haya agresión cero, no sigamos por este camino".

"Por tanto, solicitamos a los pacientes y a los familiares que respeten de manera intensa nuestro trabajo, que no siempre es fácil, y necesitamos respeto mutuo entre profesionales, pacientes y familiares. Seguiremos trabajando contundentemente para conseguir que la cifra de agresiones en la provincia de Huelva sea cero", ha finalizado.