La Junta convoca ayudas para la Economía Social que asciende a 223.000 euros para Huelva

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Huelva, Juan Carlos Duarte. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado dos nuevas convocatorias de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. En concreto, según ha informado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Huelva, Juan Carlos Duarte, la Línea 1, para el fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales, tiene asignado un crédito para esa provincia de algo más de 223.000 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la convocatoria de la Línea 1 ( https://lajunta.es/6dlhm ), dotada de tres millones de euros para toda la comunidad autónoma, contempla dos medidas, la primera, para apoyar la incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de cualquier persona desempleada.

Por otro lado, la segunda está destinada a promover la contratación laboral de trabajadores para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, o de funciones relacionadas con las distintas áreas de actividad en cooperativas y sociedades laborales, con el fin de favorecer la profesionalización de las mismas como factor clave para mantener y mejorar su posición competitiva en el mercado.

Convocadas en régimen de concurrencia competitiva, las cuantías de las subvenciones pueden alcanzar hasta 10.000 euros y las incorporaciones subvencionables serán aquellas que tengan lugar entre el 30 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, día límite para presentar solicitudes. Pueden solicitarlas todas aquellas cooperativas y sociedades laborales inscritas en Andalucía en sus respectivos registros.

Los formularios de solicitud pueden obtenerse en la dirección https://lajunta.es/6dlho y deberán presentarse en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía. Con respecto al pago de la subvención, se materializará mediante un pago único, previa comprobación de la documentación acreditativa.

SEGUNDA CONVOCATORIA CON TRES LÍNEAS DE AYUDAS

La segunda de las convocatorias publicada en BOJA ( https://lajunta.es/6dmda ) engloba tres líneas de subvenciones que, en total, movilizarán 2,14 millones de euros durante los ejercicios 2026 y 2027. En conjunto, ambas convocatorias están dotadas para Andalucía de 5,14 millones de euros. La línea 2, que tiene por objeto la difusión y promoción de la Economía Social, respalda iniciativas que promuevan y den visibilidad a las formas empresariales propias del sector.

El objetivo es acercar su modelo productivo tanto a la ciudadanía como a los emprendedores, destacando los valores y principios que lo sustentan. Para conseguirlo, estas actuaciones cuentan con una dotación de 640.000 euros. La línea 3, para el fomento del emprendimiento social, contempla una inversión de 700.000 euros destinada a generar empleo a través de proyectos especializados en servicios de asesoramiento.

Estas acciones irán dirigidas, principalmente, a la creación de nuevas empresas de Economía Social, a la conversión de entidades con actividad económica a este modelo empresarial y al estudio de su viabilidad financiera, así como a garantizar el relevo generacional de los negocios o la recuperación de proyectos que atraviesen un momento de retroceso en su actividad económica.

Finalmente, la línea 4 fomentará actuaciones que mejoren de forma significativa la competitividad y sostenibilidad de las cooperativas y sociedades laborales de Andalucía, así como otras que faciliten la exploración de nuevas oportunidades de negocio para estas entidades. Esta línea cuenta con una dotación presupuestaria de 800.000 euros.

En estos casos, se subvencionarán las actuaciones llevadas a cabo en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2026 hasta el 15 de octubre de 2027; mientras que el plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 15 de abril de 2026 y finalizará el 28 de abril de 2026. En cuanto al pago de la subvención concedida, se materializará mediante la emisión de dos órdenes de pago a cada una de las entidades beneficiarias, o una si el importe de la subvención concedida es igual o inferior a 6.000 euros.