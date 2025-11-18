La Junta declarará de emergencia el proyecto del barranco de Nerva (Huelva) para "realizarlo en el menor tiempo posible"

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha asegurado este martes que tras la adjudicación del proyecto de desvío y encauzamiento de arroyos tributarios al río Tinto en Nerva, que actuará sobre el barranco de Santa María, que se desbordó el pasado sábado, y "una vez que esté redactado" se declarará "de emergencia" para "realizarlo en el menor tiempo posible". Además, ha señalado que "en todo momento" se ha dado apoyo al municipio.

A preguntas de los periodistas, el delegado ha señalado que están en contacto directo con el alcalde de la localidad, José Luis Lozano, y que "desde el primer momento", la administración Autonómica "ha estado al lado del alcalde y de sus vecinos, atendiendo por parte de diferentes delegaciones territoriales, por cualquier circunstancia que nos han ido trasladando en cuanto a las anomalías que ha acaecido en la localidad".

"Ahí han estado los delegados tanto de Fomento como de Agricultura y Agua, con sus técnicos, atendiendo todas y cada una de las cuestiones que nos han trasladado en cuanto a anomalías producidas desgraciadamente por los temporales y en todo momento hemos estado apoyándolo", ha defendido.

Además, sobre el desborde del barranco Santa María, el delegado ha recordado que desde octubre está adjudicado el proyecto para el desvío y encauzamiento de arroyos tributarios al río Tinto en Nerva, que "va a ser un aliviadero que va a tener el actual cauce que recoge las aguas del barranco y aliviar al caudal de todas esas aguas que se recogen actualmente por una solo canal".

"Nerva está metido prácticamente dentro de un valle y, evidentemente, cuando llueve mucho, pues esas aguas van a la única zona de salida que tiene. Y por parte de esta Administración ya venimos trabajando", ha abundado.

De hecho, el delegado ha avanzado que este miércoles tienen previsto una reunión con el alcalde para tratar esas actuaciones a realizar, ya que se quiere que "una vez que esté el proyecto terminado de redactar, lo vamos a declarar de emergencia para que se puedan realizar las obras en el menor tiempo posible con cierta celeridad". "Por lo tanto, la acción y reacción por parte de esta administración autonómica es clara y el compromiso con los vecinos de Nerva también lo es", ha subrayado.

Además, ha explicado que se está trabajando con otras instituciones, como la Diputación Provincial o Giahsa, para "entre todos ayudar a paliar esto de manera coordinada, que es importante".

Al respecto, Correo ha aseverado que "desgraciadamente esto no es de ahora, no es desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía", ya que en 2019 "hubo una importante inundación en el municipio" y la Junta "se puso a disposición de la población en todo momento". "De hecho, en esta ocasión incluso hasta Infoca ha estado también allí presente ayudando en las labores de limpieza, pero esto se viene produciendo desde el año 2001", ha insistido.

Por ello, ha remarcado que no tienen "constancia" de que "también se haya manifestado el gobierno de la localidad al respecto, pidiéndole también a la anterior administración autonómica, desde 2001 a 2018, esas obras tan necesarias que se han reconocido y que se van a llevar a cabo".

"Ahora estamos nosotros encima del tema, hemos recogido el guante que nos han lanzado en cuanto a las necesidades que tiene el municipio y de hecho en breve vamos a tener respuesta definitiva a todas y cada una de esas anomalías que se está dando en la población", ha finalizado.