PSOE urge solución para el barranco de Nerva (Huelva) que se desborbó por las lluvias y presenta enmienda a Presupuestos

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, junto a otros socialistas onubenses, en su visita al barranco de Santa María de Nerva después de desbordarse el pasado sábado. - PSOE DE HUELVA

NERVA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Huelva ha avanzado que va a presentar una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía exigiendo "de nuevo" una solución para el barranco de Santa María de Nerva, después de que este sábado se desbordara por las lluvias caídas, pero es que, según han señalado los socialista, es "un problema que tienen desde hace años los nervenses, que viven con el miedo a inundaciones".

Así lo ha explicado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, que se ha desplazado hasta Nerva para "acompañar a los vecinos porque era imposible no sobrecogerse cuando se veían las imágenes estos días a través de los medios de comunicación" y "la impotencia que sienten los vecinos cuando hay una inundación en su municipio, cuando corren peligro, cuando tienen miedo de que se puedan inundar sus casas".

Pero, según ha remarcado Márquez, esta situación "no es nueva", ya que "lamentablemente los vecinos llevan muchos años pidiendo que este problema se resuelva".

"Además, no es ni siquiera la primera vez que sufren las consecuencias de una inundación y nosotros queremos que la Junta de Andalucía, que es la competente en esta materia, ponga prioridad en la tarea que merece y necesita el pueblo, que es que parece que Nerva le queda Nerva muy lejos. Y los que somos de pueblo, queremos que en San Telmo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preste atención a los problemas y a las dificultades que tenemos".

Márquez ha afirmado que lo sucedido es "consecuencia de una mala gestión" y ha criticado que el PP "vino en el a 2019 a decirnos a la gente de Huelva que iban a arreglar todos los problemas que había con el barranco de Santa María", pero "todos estos años después, estamos en 2025, seguimos teniendo los mismos problemas porque nos han olvidado y no somos una prioridad para el Gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular", ha dicho.

Por ello, ha explicado que "el PSOE ha registrado a lo largo de todos estos años enmiendas en los presupuestos de la Junta de Andalucía para que se resuelva este problema" y que "año tras año hemos recibido el portazo de Moreno a las enmiendas y a las propuestas que hemos presentado". "Y hemos presentado enmiendas porque no solo no se resolvía el problema, sino que ni siquiera han puesto una cuantía económica en los presupuestos ni una sola vez para resolverlo", ha añadido.

"Y lamentablemente ese portazo, ese olvido de Moreno está teniendo unas consecuencias terroríficas para los vecinos de Nerva. Que se les pone el cuerpo malo cada vez que escuchan llover, que a la gente se le corta el cuerpo y que tiene miedo de qué va a pasar", ha manifestado antes de añadir que esto "tiene una solución muy sencilla, muy fácil, que es la que lleva pidiendo el pueblo de Nerva desde hace años".

De este modo, Márquez ha anunciado que el PSOE-A volverá a llevar una enmienda a los presupuestos, "concreta, específica, de la petición que nos hacen los vecinos de este municipio y que es una solución para cuando llueve tanto en esta zona", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Nerva, Josema Domínguez, ha reivindicado que "de una vez por todas se actúe sobre este barranco" una actuación "que se necesita con urgencia" porque "hace ya seis años que se produjo la última inundación grave" y la Junta "se comprometió a actuar de manera urgente, con un plan integral que abordara el desvío de este barranco" para que "no se produjera un nuevo episodio".

"Pero el sábado pasado volvimos a echarnos a temblar cuando vimos que se desbordaba. Pasamos momentos de auténtica angustia y gracias al destino no fue a más y no llegó a provocar los mismos daños que en 2019, pero no podemos pasar ni un minuto más sin que la Junta actúe de una vez por todas sobre esta problemática que arrastramos los nervenses y que, de una vez por todas, podamos dormir tranquilos cuando escuchamos llover", ha concluido.