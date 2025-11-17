Decenas de nervenses (Huelva) se concentran para exigir "no más inundaciones" y Ayuntamiento solicita "reunión urgente"

NERVA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Decenas de personas se han concentrado en la tarde de este lunes en Nerva para exigir "no más inundaciones" en el municipio y "solución" para el barranco de Santa María que se desbordaba este sábado. Además, el alcalde del municipio, José Luis Lozano, que ha estado acompañado por concejales de los cuatros grupos con representación, ha avanzado que este martes solicitará una "reunión urgente" para solicitar más información sobre el proceso de licitación de las obras.

El alcalde nervense ha manifestado su "alegría" al ver un "paseo abarrotado como hace muchísimos años que no se daba", y con "gente codo con codo a su izquierda y a su derecha, sin mirar la condición, la ideología o la creencia que tiene, con un solo pensamiento en la cabeza, con el pensamiento de luchar por este pueblo, por Nerva", ya que también estaban los concejales de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento --IU, PP, XNerva y PSOE--, a los que también ha agradecido su presencia.

"En primer lugar me gustaría agradecer que estéis hoy aquí. Es muy fácil hoy en día escurrir el bulto desde la comodidad de la casa, desde el bar, desde la barra del bar, criticar lo que se hace. Eso es lo más fácil. Lo verdaderamente importante es implicarse y dar la cara por nuestra tierra cuando somos necesarios. El único poder que tiene Nerva a día de hoy sois todos y cada uno de vosotros", ha manifestado dirigiéndose a los vecinos.

De este modo, el alcalde ha avanzado que este martes van a solicitar una reunión de urgencia con la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta con la intención de que "se explique de primera mano cómo va este proyecto y poder informar para cuándo está prevista la intervención".

"Sabemos que la política y las administraciones tienen su ritmo, un ritmo muy diferente a las necesidades que tienen los pueblos, pero consideramos totalmente injustificado una demora, una desidia que dura ya más de seis años", ha detallado.

Por otro lado, durante la concentración, Gema Delgado, damnificada de las gran riada de 2019 ha leído una manifiesto, firmado igualmente por todos los partidos con representación en el Ayuntamiento nervense en el que se ha señalado que el pasado fin de semana volvieron a "vivir algo que jamás debió repetirse", ya que "una vez más, el barranco de Santa María se desbordó, y una vez más nuestro pueblo sintió ese nudo en el estómago que todos conocemos demasiado bien".

"El sábado no vivimos una riada tan devastadora como la de 2019, pero sí vivimos el miedo, la inquietud, la incertidumbre y esa sensación que nos acompaña desde entonces: que cada vez que llueve fuerte, Nerva se la juega", sigue el manifiesto.

Al respecto, el texto indica que desde la riada de 2019, la Junta de Andalucía, administración competente en obras hidráulicas y en la gestión del cauce, "se comprometió públicamente a una actuación integral para acabar con los riesgos del barranco", pero "han pasado seis años de promesas, paciencia y esperando unas obras que nunca llegan".

"Hoy tenemos que decirlo con toda claridad: La Junta no ha ejecutado ninguna intervención definitiva, el problema sigue intacto y el riesgo sigue ahí, delante de todos. Y el episodio del sábado lo demuestra de nuevo", continúa.

Por eso, los cuatro grupos políticos con representación municipal están "juntos, sin fisuras, sin reproches y con el objetivo de "exigir a la Junta de Andalucía que cumpla su compromiso, exigir una solución definitiva y no parches temporales y exigir respeto hacia nuestro pueblo".