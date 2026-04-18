La Junta destaca la apuesta de Atalaya Mining en Huelva con su proyecto de Masa Valverde

Los consejeros de Industria, Energía y Minas y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Jorge Paradela y Loles López, respectivamente, en Valverde del Camino (Huelva) con los responsables de Atalaya Mining. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Industria, Energía y Minas y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Jorge Paradela y Loles López, respectivamente, se han reunido este sábado en Valverde del Camino (Huelva) con los responsables de Atalaya Mining para conocer los detalles del nuevo proyecto minero de la empresa Masa Valverde.

Según ha informado la Junta en una nota, se trata de un proyecto que supondrá una inversión de 175 millones de euros y la generación de 160 empleos directos y otros 600 inducidos, para la extracción de minerales clave como cobre, zinc, plomo, plata y oro.

Antes del encuentro con el director general de Atalaya Riotinto, Fernando Arauz, los consejeros han visitado la zona donde la compañía almacena el resultado de los sondeos realizados para conocer la masa mineral y su ley, donde han estado acompañados por el director general de Minas, Jesús Portillo, y la delegada territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Huelva, Lucía Núñez.

Por su parte, Paradela ha destacado que la minería andaluza representa, "aproximadamente, un tercio de la minería a nivel nacional incluyendo la minería de áridos, la de piedra ornamental y mármol y los minerales industriales". "Pero si hablamos solo de la minería metálica, Andalucía representa el 90% de la minería a nivel nacional, concentrada en la Faja Pirítica de Huelva", ha añadido.

"Estamos hablando, además, de minerales que son críticos para la Unión Europea como el cobre, pero también de que Andalucía tiene en su subsuelo indicios de 22 de los 34 minerales que la Europa ha definido como críticos", ha afirmado el consejero, subrayando la aportación que Andalucía puede realizar en un contexto que, por razones de índole geopolítico y económicas, las materias primas y los minerales son cada vez más importantes.

Asimismo, ha incidido en que Masa Valverde es un proyecto "con una inversión y una generación de empleo muy importantes", y ha agradecido a la compañía por "una apuesta tan decidida como la que está realizando, que también se traduce en cuestiones tan importantes como el traslado de su sede social de Chipre a Andalucía".

"La minería del siglo XXI, que es una minería que está comprometida con el territorio, con la protección del medio ambiente, con la seguridad de sus trabajadores y trabajadores y que incorpora cada vez más tecnología, tiene su rostro en proyectos como este", ha concluido.

Por otro lado, la consejera Loles López, ha agradecido la apuesta de Atalaya Mining por la comarca del Andévalo y el conjunto de Huelva, y ha recordado que la minería es un motor económico para esta provincia. López ha destacado el trabajo de todo el equipo del consejero de Industria, Energía y Minas por Huelva, así como el trabajo conjunto de ambas consejerías para avanzar en la incorporación de la mujer a un sector tan masculinizado como el minero.

"Mi agradecimiento por la apuesta en todos los proyectos, los que ya existen y los nuevos, como Masa Valverde, que vienen a enriquecer el presente y el futuro de esta tierra, porque además de los puestos de trabajo directos e indirectos, hacen que crezca la economía y la calidad de vida en esta comarca", ha indicado.