Junta destaca el "éxito" de la marcha contra el cáncer de colon impulsada por el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Marcha contra el cáncer de colon en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marcha y desayuno saludable en el Mes Mundial contra el Cáncer de Colon, impulsada por segundo año consecutivo por el servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha sido "un rotundo éxito".

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que destaca que esto lo pone de manifiesto "el millar de participantes" en las distintas provincias andaluzas que, de manera simultánea, se han sumado a esta iniciativa organizada desde el centro hospitalario y a la que han concurrido trescientos onubenses.

Para la oncóloga médica y coordinadora de la Unidad de Oncología Integral del hospital y organizadora del evento, Victoria Aviñó, el objetivo de esta marcha es "concienciar a la población de la importancia de prevenir el cáncer de colon llevando un dieta saludable, evitando la obesidad y el sedentarismo, haciendo ejercicio físico, no consumiendo tabaco ni alcohol".

Este tumor es de gran importancia a nivel sanitario, siendo el más frecuente en la población española --44.924 casos en 2024-- y el segundo en mortalidad (11.142) teniendo en cuenta ambos sexos. "Está demostrado que con estos hábitos podemos reducir hasta un 20 por ciento el riesgo de desarrollar este tumor, por lo que tenemos poderosas herramientas en nuestras manos", ha indicado.

De igual modo, señala que "es indudable los beneficios que aportan en la mejora de la calidad de vida de aquellos pacientes que estén en curso de un tratamiento oncológico".

En los últimos años se ha detectado una reducción "importante" tanto en el número de casos como en el número de muertes por carcinoma colorrectal en nuestro país derivados de las mejoras en el estilo de vida de la población, en los métodos diagnósticos y en los tratamientos aplicados.

Aviñó, como vicepresidenta del Grupo de Estudios de Oncología Digestiva Andaluza (GEODA), ha conseguido también implicar desde la directiva a otras provincias, por lo que el evento ha tenido repercusión regional y se ha llevado a cabo también en Sevilla, Cádiz, Jerez de la Frontera, Jaén, Puerto Real, Málaga y Marbella.

La actividad ha contado con la participación de pacientes, familiares y profesionales sanitarios de diferentes categorías del hospital implicados en este proceso oncológico: miembros del Comité de Tumores de Colon, oncología médica, coloproctología, cirugía hepática, aparato digestivo, radiodiagnóstico, medicina interna, enfermería gestora de casos, enfermería de práctica avanzada de oncología y de ostomías, entre otras. También se ha dispuesto una mesa informativa sobre ostomías con el material necesario para sensibilizar a la población.

Carolina Marín, Emilio Martín y equipos de fútbol del Sevilla, Betis y Cádiz, por su parte, han mostrado el apoyo del mundo deportivo a esta marcha y el desayuno saludable con la donación de camisetas que han sido sorteadas entre los asistentes. Para su desarrollo, se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Entidad Portuaria, la Diputación y el Ayuntamiento de Aljaraque, así como con el patrocinio de la Asociación Española contra el cáncer (AECC) y la Fundación Ángel Muriel, entre otros.

Desde el servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez se considera "fundamental" continuar desarrollando eventos que "mejoren la calidad de vida de los pacientes" con tumores digestivos, potenciar actividades que "ayuden a prevenir" el desarrollo de cualquier proceso oncológico, promover la investigación en el campo de la oncología digestiva de manera transversal en todas las provincias y realizar actividades científicas "que mejoren la calidad asistencial oncológica".