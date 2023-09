La Junta destaca la "histórica" inversión en Huelva en materia de agua "movilizando 200 millones de euros"

HUELVA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, ha hecho balance este miércoles de la política hídrica en el último lustro en la provincia de Huelva para concluir que "la inversión de la Junta de Andalucía es histórica".

Burgos ha calculado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha movilizado 200 millones de euros" en abastecimiento, depuración y en mejora del sistema de explotación de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedra, según ha indicado en una nota.

"De ellos, 40 millones de euros que la Junta ha destinado en los tres decretos de sequía, a los que se suma en Huelva los casi dos millones de euros dirigidos a la mejora de las redes del abastecimiento y la reducción de pérdidas de agua en redes de pequeñas y medianas localidades son las últimas partidas en materia de agua, pero desde 2019 viene siendo una constante la ejecución de obras hidráulicas", ha subrayado el delegado.

El máximo responsable del ramo en Huelva ha precisado que "la Junta no solo responde a los compromisos que son de su competencia, sino que acude al auxilio de los municipios, de las mancomunidades de agua e incluso del propio Estado en obras que por el marco normativo no les corresponde".

Burgos ha citado como ejemplos la obra de abastecimiento que se está llevando a cabo en la comarca de la Sierra, "que estuvo más de 30 años olvidada por los gobiernos anteriores a 2019", el "auxilio" a Cartaya "con su colector y las obras de depuración declaras de interés general por la Junta en 2010 y que prácticamente ni se empezaron".

"Si en su día no se hicieron depuradoras ahora no se puede disponer de agua regenerada. Es el actual gobierno el que está afrontando este problema", ha remarcado el delegado antes de señalar que, en cuanto al sistema de explotación, "no solo se está ejecutando y se ha ejecutado obras que son de nuestra competencia, como las del Puente Sifón y la de los embalses de Cueva de la Mora y Olivargas, sino que la Junta está asumiendo actuaciones que son del Estado como las obras de ampliación de los Depósitos de Huelva capital o las del Canal del Enlace Directo".

En este sentido, Burgos se ha expresado "indignado" con que "un partido que ha estado casi 40 años gobernando reclame ahora lo que no ha hecho en esos 40 años, y máxime a un gobierno que acude al auxilio de otras administraciones", en alusión a las últimas intervenciones de dirigentes socialistas en relación a la sequía.

A juicio del representante de la Junta de Andalucía, "es hora de que el PSOE deje de tomarle el pelo a la población y de que deje jugar con la sequía después de una etapa negra en Andalucía en la que no se invertía en agua, y menos aún en Huelva, olvidada también ahora por el Gobierno central". "El PSOE de Andalucía debería reclamarle a Pedro Sánchez las obras que tiene pendiente en esta provincia en lugar de tratar de confundir con recursos tan importante como es el agua", ha añadido.

Burgos ya manifestó el pasado mes de que "el futuro de Huelva y sus sectores productivos principales están en entredicho si el Gobierno de Sánchez no decide realizar las infraestructuras que necesita".

Y ahora, ha precisado que "es de extrema necesidad que finalice la presa de Alcolea para no seguir tirando agua al mar, que dote a la provincia de un verdadero desdoble del túnel de San Silvestre, que lleve a cabo el trasvase al Condado y que ejecute el Canal de Trigueros. Todas son actuaciones que se deben acometer desde Madrid por su interés general", ha concluido Burgos.