La Junta destaca a Huelva como "segunda provincia con más inversión por habitante" en 2026 con 596 euros

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, junto a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en la presentación de los presupuestos de la Junta en la provincia onubense. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha subrayado que las cuentas presentadas por el Gobierno de Juanma Moreno "vuelven a reflejar una subida en la inversión de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva con respecto al pasado año al alcanzar los 320,1 millones de euros" De hecho, ha resaltado la inversión por habitante que "se sitúa en 596 euros frente a los 591 del Presupuesto 2025", lo que "la sitúa como la segunda provincia de la región con mayor inversión por habitante" tras Córdoba.

Así lo ha indicado este jueves durante la presentación del presupuesto para Huelva, en la que el delegado ha estado acompañado por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y donde Correa ha señalado que "se trata de un presupuesto serio, riguroso y prudente, que garantiza que Huelva va a seguir creciendo, va a seguir transformándose y va a seguir avanzando".

En el capítulo sanitario, Correa ha destacado en su intervención las obras de construcción del Hospital Materno Infantil con 16,8 millones de euros para 2026, "un compromiso de este gobierno con la ciudadanía onubense", las mejoras en el Hospital Riotinto con 3,3 millones o la puesta en marcha del Centro Hospitalario de Alta Resolución (HAR) de Lepe con 2,5 millones.

Esto aparece reflejado en el Informe Económico y Financiero del Presupuesto, donde se asegura, en el apartado de actuaciones sanitarias para 2026 en la provincia de Huelva, que las obras del nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, "se iniciarán en 2026, con una consignación de 17 millones de euros" para ese año, así como contabiliza que "finalizarán las obras de adecuación del nuevo HAR Costa Occidental de Lepe y la reforma del bloque quirúrgico del Hospital de Riotinto". "Además, se impulsará la redacción de los proyectos para la construcción de los nuevos Centros de Salud de El Molino-Las Colonias y de Cartaya", asegura la Junta en este anexo al proyecto de Presupuesto.

Por otra parte, los chares del Condado y la Sierra no se encuentran presupuestados en este 2026, según ha señalado el delegado, porque "de momento preferimos centrarnos en lo que tenemos, incrementando la dotación de profesionales y cuando tengamos dotados los centros actualmente en funcionamiento nos centraremos en esos centros de alta resolución". De otro lado, ha señalado que ahora mismo se están evaluando los 12 proyectos presentados para el Materno-Infantil por lo que "no se puede dar una fecha concreta de inicio de obra".

Durante la comparecencia, el máximo responsable de la Junta de Andalucía en la provincia ha incidido en que la cuentas para la provincia de Huelva también reflejan subvenciones de la Agencia Trade para pymes y emprendedores por 4,1 millones de euros o el Edificio de Hacienda, futura nueva sede de la administración autonómica en la capital, con 2,6 millones de euros.

"Es un presupuesto que crece, porque crecen los ingresos: tenemos más contribuyentes, hay más empresas, más actividad económica, más y mejor empleo", ha apostillado el delegado.

En el apartado educativo, los presupuestos consignan 4,2 millones para la ampliación y reforma de la Escuela de Arte León Ortega y 6 millones en actuaciones de bioclimatización en localidades como Alosno, El Cerro de Andévalo, Lucena del Puerto, Trigueros, Villablanca o Bollullos Par del Condado por siete millones. Para mejorar las infraestructuras hidráulicas de la provincia el presupuesto andaluz tiene consignados más de 19 millones de euros en los que destacan la EDAR de Huelva con 11,6 millones.

También reflejan las cuentas andaluzas la construcción de tres nuevas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva capital, Almonte y Cortegana con 4,9 millones o las actuaciones de mantenimiento y climatización de la Escuela de Hostelería de Islantilla que superan el millón de euros. En el apartado relativo a la Consejería de Empleo también se incluyen planes de empleo y formación con 16,7 millones y un proyecto específico de formación en hidrógeno verde por 1,3 millones.

TERCER CARRIL ALMONTE Y BANCO DE ESPAÑA

El delegado también ha hecho referencia a los planes de sostenibilidad turística en destino y las colaboraciones y patrocinios por 1,5 millones. Otra de las "grandes demandas" que recogen estas cuentas es el tercer carril de la A-483 entre Almonte y El Rocío con 4,9 millones y un montante de 17 millones para la conservación integral de carreteras. Por otro lado, para el Puerto Deportivo de Punta Umbría se han consignado 1,2 millones y para la eficiencia energética de la Lonja Isla Cristina 745.000.

Un nuevo equipamiento cultural, como es el Banco de España, recibirá para su rehabilitación 1,1 millones de euros y también se dedicarán 300.000 euros a la incorporación de la colección de José Caballero-Thomas de Carranza a la colección museística de Huelva. En este sentido, el delegado ha señalado que ya se tiene la licencia municipal para proseguir con las obras, toda vez que ha señalado que se espera que para "principios" de 2026 estén finalizadas las del edificio de Hacienda. Asimismo, la gran cita deportiva de 2026, el Campeonato Europeo de Bádminton recibirá 800.000 euros de las arcas andaluzas.

En el capítulo medioambiental, la Junta de Andalucía destinará ocho millones para ayudas a la renaturalización de tierras agrícolas en la Corona Forestal de Doñana y 1,3 millones para el Corredor Río Verde del Río Tinto. Por último, el delegado también ha destacado en su intervención la actuación que se llevará a cabo en la ITV de San del Puerto, que viene consignada con casi 800.000 euros y las obras de reformas y eficiencia energética de la Ciudad de la Justicia de la capital donde se gastarán 2,8 millones de euros.

INVERSIONES SOCIALES

Por otro lado, en el plano de las inversiones en Huelva, Loles López ha destacado que la Junta destina a la provincia un total de 9,2 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation, "que es dinero que no pertenece a ningún Gobierno, sino que es de todos los andaluces", para un total de 11 proyectos para la construcción y reformas de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad.

Así, ha desgranado que, en el marco de esta línea de ayudas, se van a construir en Huelva un total de seis nuevos centros de día, concretamente en Cartaya, Bonares, Lucena del Puerto, Paymogo, Santa Olalla de Cala y Valverde del Camino, con un montante total de 3,5 millones de euros. Además, se construirá un nuevo centro residencial en San Juan del Puerto y se realizarán obras de mejora y adaptación en los de Ayamonte, Beas y Valverde. Asimismo, se va a construir un nuevo centro residencial para personas con discapacidad en El Campillo, con una inversión de más de 551.000 euros.

A esta inversión se suman 7,5 millones de euros destinados a la finalización de la remodelación de la Residencia La Orden, titularidad de la Junta, y los más de 336.638 euros que la Junta invertirá en el acondicionamiento de la red de Centros de Participación Activa (CPA).