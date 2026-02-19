La Junta destaca más de 20.000 donaciones de sangre y plasma en 2025, unas de las cifras "más altas" en Huelva

Donantes de sangre en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha trasladado este jueves su "agradecimiento profundo y sincero" a los onubenses que durante 2025 "decidieron regalar vida a través de la donación", permitiendo registrar un total de 20.314 donaciones de sangre, plasma y plaquetas, una de las cifras "más altas en su historia".

Según ha indicado la Junta en una nota, estos resultados "demuestran que cada gesto solidario, cada brazo tendido y cada minuto dedicado a donar sangre o a inscribirse como donante de médula ósea ha supuesto una esperanza real para todos los pacientes que han requerido una transfusión". En este sentido, subraya que "gracias a esa generosidad desinteresada, miles de personas han podido seguir adelante en momentos críticos de su vida, evidenciando una vez más que Huelva es una provincia comprometida, solidaria y profundamente humana".

En concreto, durante el año pasado la respuesta de la ciudadanía onubense ha posibilitado alcanzar 18.412 donaciones de sangre, de las que 1.499 correspondieron a nuevos donantes y 16.913 a donantes habituales. A este esfuerzo colectivo se suman 1.862 donaciones de plasma, un componente esencial para transfusiones y múltiples tratamientos, 40 donaciones de plaquetas, así como 547 nuevos registros de donantes de médula ósea, "fundamentales para ofrecer una oportunidad de curación a pacientes que necesitan un trasplante de este tipo".

Desde el Centro de Transfusión de Huelva se anima a la población a continuar donando "periódicamente" y a "difundir esta cultura de solidaridad, especialmente entre los jóvenes". La renovación generacional de donantes es "clave" para mantener las reservas de sangre y plasma "en niveles óptimos" y "garantizar que ningún paciente se quede sin la atención que requiere".

En este sentido, se insiste en que la continuidad y el fortalecimiento de las reservas de sangre y plasma en Huelva "depende en gran medida de la implicación de la población joven", apuntando que "cada nuevo donante representa una garantía de futuro"; por ello, la Junta señala que "motivar a los jóvenes a dar ese primer paso no sólo asegura un flujo constante de donaciones, sino que también transmite valores esenciales como la responsabilidad, el compromiso y la generosidad".

Por tanto, destaca que el relevo generacional es "un pilar fundamental para mantener las reservas de sangre en niveles adecuados" en los hospitales de la provincia, "y cada gesto cuenta: cada donación, cada llamada, cada mensaje de concienciación es una semilla que puede inspirar a otros a sumarse a esta red de vida".

"Gracias por vuestra dedicación, vuestra generosidad y vuestro corazón abierto: juntos podemos construir una comunidad más fuerte, más solidaria y capaz de responder a los retos de la salud con valentía y esperanza", han concluido los profesionales del Centro de Transfusión recalcando su mensaje de agradecimiento a la población.